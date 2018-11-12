«Снег не ляжет, но неприятностей может наделать!»: на Кубани ждут «дня жестянщика»

Снег на Кубани — явление редкое. Может, потому сообщение о его скором приближении — всегда грозное предупреждение. Действительно, а вдруг для коммунальных служб новость о нем — такая же неожиданность?!

Кроме того, перед жителем Краснодарского края встает очередная дилемма: переобуваться или на цыпочках проскочить (имеем ввиду автомобилистов, конечно же!). Но, судя по очередям в автосервисах, многие в прогноз поверили и прислушались.

И правильно сделали, в краевом Гидрометцентре снег завтра, 13 ноября, ждут.

- Осадки будут по всей территории Кубани. Более того, возможно его налипание на проводах электропередач, гололедица на дорогах, - предупредила земляков начальник отдела прогнозирования Евгения Чечетка.

Лежать это чудо для кубанской природы, конечно, не будет. Но проблем создаст.

- Увещевать автовладельцев — не в нашей компетенции, - продолжает метеоролог, - но надо иметь ввиду, что будет скользко.

А вот рассчитывать, что это «ноябрение» кубанской погоды — временно, не стоит.

- Это абсолютная норма для этого месяца года, - говорит Евгения Чечетка. - Даже для Кубани в холоде и снеге нет ничего аномального. И комфортных температур пока ждать не нужно. В середине недели она повысится немного, но максимум лишь на 3-8 градусов. Теплее от этого точно не будет. Приведет потепление только к тому, что вместо снега будет идти дождь.

Ночью будет по-прежнему царствовать «минус».