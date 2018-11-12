Адвокат Вячеслава Цеповяза: Из ШИЗО его выпустили, но могут вновь посадить

Фигуранта дела о банде «цапков» Вячеслава Цеповяза выпустили из ШИЗО. Об этом сообщил его адвокат Роман Боков.

- Как пояснил мне подзащитный, он не пришел на завтрак из-за того, что у него болел живот. Обратился в медчасть, но его в итоге поместили в штрафной изолятор. Видимо, разбираться долго не стали в связи с событиями, которые сейчас происходят. Его описывают как негодяя - вот его и наказали, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» адвокат. - Сейчас Вячеслав жалуется на боли в желудке. Ему прописали препараты.

По словам защитника, Цеповяз при встрече очень интересовался тем, что происходит за пределами колонии, что о нем пишут.

- Вячеслав расспрашивал о новостях, об обстановке на данный момент. Мы считаем, что вся эта ситуация определенным образом надуманная. Появилась в СМИ она аккурат, когда между супругами идут имущественные споры. Сделано это для того, чтобы демонизировать его личность, создать отрицательный фон, - уверен Роман Боков. - Хотя Вячеслав отбывает наказание как обычный осужденный. Можно опросить любого инспектора, сотрудника колонии, которые это подтвердят. Никто не говорил, что он позволяет себе излишнюю вольность, что он авторитет, блатной или вор в законе. Он обычный мужик.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/676944" frameborder="0"></iframe> Икра и крабы для Цеповяза.Не все на зоне хлебают баланду. В меню осужденного на 19 лет «строгача» лидера банды Цапков - «sea food», икра и шашлыки

Адвокат также добавляет, что ранее Вячеслав работал на пасеке, но после проверок его уволили. Правда, защитник не поясняет – из-за чего? Ведь для увольнения нужны основания. Да и назвать человека, имеющего «на воле» весьма состоятельную семью (доход у фирмы экс-супруги – 700 млн рублей в год) сложно назвать «обычным мужиком».

- Я думаю, что будут еще какие-то провокации с помещением в ШИЗО, - добавляет «Комсомольской правде» - Кубань» Роман Боков. – Буду как можно чаще его посещать. Следственный комитет, Генеральная прокуратура, УФСИН контролируют Вячеслава.

Напомним, член «банды цапков» продолжает настаивать на том, что опубликованные фото – монтаж. По словам защитника, Цеповяз считает, что «какие-то фотографии, возможно, были переделаны и смонтированы». На некоторых из опубликованных снимках, по мнению заключенного, и вовсе не его лицо.

Тем временем, в Генпрокуратуре заявили, что все фотографии подлинны и факты грубого нарушения режима в ИК-3 Амурской области установлены. В следственном комитете уже возбудили уголовное дело о превышении полномочий должностными лицами колонии, которые создавали Цеповязу привилегированные условия.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Кущевская волнуется: Член банды цапков отбирает у жены бизнес, чтобы выйти на свободу

А пока родные погибших в доме фермера Аметова продолжают судиться за компенсацию морального ущерба, цапки, судя по фотографиям в Сети, в местах не столь отдаленных ни в чем себе не отказывают. Красная икра, крабовое мясо, шашлык - со всей этой «тюремной баландой» на фото в арестантской форме - Вячеслав Цеповяз. Уж точно зэк на питание в колонии Амурской области не жалуется. В Кущевской, разумеется, видели эти снимки (подробности)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Адвокат Вячеслава Цеповяза: Его поместили в штрафной изолятор, но основания мне непонятны

- Вячеслав Цеповяз позвонил мне и сообщил, что приехала проверка, в отношении него составили рапорты, а после поместили в штрафной изолятор. За пару минут до этого он успел связаться со мной и рассказать об этом. Что стало основанием для этого, пока не ясно. Завтра я приеду в колонию и буду разбираться в этой ситуации. Но безусловно данное решение мы будем обжаловать, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» адвокат Роман Боков (читайте далее)

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Выяснилось, что зэков в колонии поощряли не за конкретные заслуги перед исправительным учреждением, а просто так. В случае с Цеповязом вполне возможно, что его могли «поблагодарить» за исправные поставки деликатесов ко столу не только арестантов (читайте далее)