2018-11-12T18:44:24+03:00
Общество

Как заработать с помощью банка, если вы бухгалтер на фрилансе, аудитор, финансовый консультант или юрист

Знаете ли вы, что можете получить комиссионное вознаграждение за свою рекомендацию?
Иван ЕГОРОВ
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Денежное вознаграждение начисляется агенту за каждый открытый расчетный счет в банкеДенежное вознаграждение начисляется агенту за каждый открытый расчетный счет в банке
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Если вы оказываете бухгалтерские, аудиторские, юридические, консалтинговые услуги или специализируетесь на открытии бизнеса, рано или поздно возникает задача - помочь клиенту выбрать подходящий банк и открыть расчетный счет. В данном случае вы выступаете как агент, который рекомендует банк клиенту. Знаете ли вы, что можете получить комиссионное вознаграждение за свою рекомендацию?

У каждого банка свои правила и требования к работе с агентами. Расскажем о том, как партнерская программа работает в Ак Барс Банке.

Участие в программе банка добровольное: вам не ставят планов, не требуют регулярных лидов, не просят отчетов. Доход и вовлеченность в программу зависят от вашего желания.

Фото: ПАО АК БАРС БАНК

Фото: ПАО АК БАРС БАНК

Что нужно сделать?

Вступить в партнерскую программу Ак Барс Банка. Для этого нужно заполнить заявку на сайте https://www.akbars.ru/product/small-business/partner/. Менеджер банка свяжется с вами и подъедет на встречу, в ходе которой соберет пакет необходимых документов. В целом процесс заключения соглашения с будущим агентом занимает не более трех дней.

После заключения соглашения вам будет открыт доступ в личный кабинет с интуитивно-понятным интерфейсом. Сервис позволяет отправлять заявку на открытие расчетного счета, просматривать статус ее рассмотрения, получать информацию о тарифах и продуктах, быть всегда на связи с представителями банка.

Работа агента осуществляется удаленно, поэтому процесс подачи заявки на открытие счета максимально упрощен – нужно заполнить всего два поля анкеты: ФИО клиента и его контактный номер. Дальнейшее взаимодействие с клиентом будет осуществлять персональный менеджер. Он займется сбором и оформлением документов, а когда счет будет открыт, вы получите вознаграждение.

Фото: ПАО АК БАРС БАНК

Фото: ПАО АК БАРС БАНК

Я должен рекомендовать банк?

Ваша задача – помочь клиенту открыть расчетный счет. В Ак Барс Банке сделать это просто и быстро благодаря использованию онлайн-сервиса. Для открытия счета клиенту не нужно подъезжать в банк. Номер счета резервируется в течение 5 минут после отправки анкеты агентом. Контрагенты сразу смогут переводить на него средства. Оформление заявки и сбор копий документов возможны в тот же день – этим займется менеджер банка. Он созвонится с клиентом, озвучит условия, согласует время встречи и подъедет к нему в офис. Заполненная заявка и копии документов в присутствии клиента будут направлены на обработку с помощью специального приложения. Такой сервис позволяет открыть счет в течение суток.

После открытия счета клиенту нужно будет приехать в банк в удобное время и получить ключ доступа в личный кабинет Ак Барс Онлайн, чтобы совершать расходные операции. Но скоро и эта процедура станет дистанционной – в банке планируют внедрить новое приложение для подтверждения банковских операций.

Фото: ПАО АК БАРС БАНК

Фото: ПАО АК БАРС БАНК

Какой доход я могу получить?

Денежное вознаграждение начисляется агенту за каждый открытый расчетный счет в банке. Величина оплаты зависит от их количества: чем больше счетов открыто, тем больше будет сумма. Минимальная стоимость одного открытого счета – 1,5 тысячи рублей, максимальная – 4,5 тысячи. Деньги выплачиваются за факт открытия.

Также агент может заключить соглашение по привлечению на кредитование или оформление банковской гарантии. Это позволит получать дополнительно 1 процент от суммы выданного кредита/банковской гарантии*.

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