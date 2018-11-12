Коты, выброшенные из окна на улице Ставропольской, ищут новых хозяев
Необъяснимо жестокие поступки двух краснодарцев заставили вздрогнуть горожан. Первым «отличился» житель улицы Ставропольской. Немолодой мужчина средь бела дня стал выбрасывать из окна четвертого этажа котов и кошек. В это время во дворе гуляли дети и мамочки с колясками.
Животные падали на подоконники, кондиционеры, козырек подъезда. Они, словно оглушенные, метались или сидели, прижавшись к дому. Все котики травмированы.
- Слышу, люди кричат: мол, стой-стой, ты что творишь! - рассказывает одна из жительниц пятиэтажки. - Она живет на первом этаже, поэтому в мгновение ока оказалась на улице. - Вижу, коты летят с балкона. Один за одним, один за одним! Штук 10! С какого - не успела понять, но соседи рассказали, что из квартиры на четвертом этаже.
На сообщения в соцсетях немедленно отреагировали волонтеры, которые приехали спасать несчастных животных. Всего насчитали 11 кошек, еще несколько разбежались. Уже на следующий день зоозащитники нашли еще семь котов, которые подошли к подъезду дома, где раньше жили. Часть из них оказалась в приюте, остальные - в ветклинике.
Животные получили травмы
- У животных были диагностированы разрывы внутренних органов, черепно-мозговые травмы, выбитые зубы, прикушенные языки, многочисленные ушибы, лопнувшие барабанные перепонки. Два кота находятся в критическом состоянии, их поместили в барокамеру. Но никто не погиб, - рассказывают в приюте «Матроскин». - Ветеринары стерилизовали животных, у всех отбитые семенники, их, судя по всему, били. Сейчас прооперированные котики в порядке, но по-прежнему в стрессе и с разбитыми мордочками.
На лечение и стерилизацию хвостатых деньги собирали всем миром.
- Спасибо тем людям, которые помогали ловить и складывать котов в коробки, продавщицам из магазина, которые освободили эти коробки из-под товара ради животных, местным жителям, которые скинулись на лечение кошек, собрав 2790 рублей — бабушки выворачивали карманы и отдавали последнюю мелочь, - говорят в приюте.
Что же толкнуло 66-летнего мужчину на такой жестокий поступок? Оказалось, что за хвостатыми ухаживала его жена, которую на днях приговорили к четырем годам тюрьмы за мошенничество в сфере жилищного строительства.
Животные получили травмы
- Их 22! И они все дикие! Что мне с ними делать? - спокойно говорит он. - Я открыл дверь подъезда и просто их всех выпустил.
Зоозащитники выяснили, что коты жили в пяти квартирах, которые принадлежат одним хозяевам - это целый этаж вместе с местами общего пользования. Их хозяйка тратила только на корм порядка 20 тысяч рублей, о чем рассказали в ближайшем зоомагазине.
Мужчина, выбросивший кошек из окна многоэтажки на улице Ставропольской, объяснил свой поступок.
- Все коты были ухоженными, но почему-то не стерилизованными, что очень плохо. Они совершенно не дикие, но находятся в стрессе, - рассказала волонтер Светлана.
Добровольцы уговорили мужчину отдать им всех котов (он все-таки пощадил кошку и нескольких крошечных котят) и теперь первая задача - найти меньшим братьям новых хозяев.
А в это время в полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела о жестоком обращении с животными.
КСТАТИ
Если вы хотите приютить животных или оказать помощь волонтерам, напишите СМС на номер 8-908-690-29-03 (Светлана). С вами обязательно свяжутся.
А В ЭТО ВРЕМЯ
Еще один случай жестокого обращения с животным произошел в поселке Знаменском. Изрядно выпивший 28-летний местный житель выбросил из окна многоэтажки щенка лабрадора. Правда, сам в этом он не желает признаваться. Соседи сразу вызвали полицию и бросились на помощь собаке.
- По его словам, пес сам выпрыгнул на улицу. При этом три свидетеля подтвердили, что видели, как все произошло. Собака жива, это лабрадор возрастом 9 месяцев. Его передали ветеринарам в клинику на обследование, где дадут заключение по поводу состояния пострадавшего животного, - сообщил начальник пресс-службы УВД Краснодара Артем Коноваленко.
После проверки всех обстоятельств в полиции рассмотрят вопрос о возбуждении уголовного дела.
С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В Краснодаре мужчина выбросил с четвертого этажа кошек своей бывшей жены
Утром краснодарцы, живущие в доме №183 по улице Ставропольской, выходя на работу, увидели, как с балкона 4 этажа высунулся мужчина, а затем оттуда стали падать… кошки (читайте далее)
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