Прогнозы синоптиков сбылись. Ранним утром 13 ноября в Краснодаре выпал первый снег. В городе действует экстренное предупреждение.

- В течение суток 13 ноября в Краснодаре ожидается снег, возможно налипание мокрого снега. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций вызов по телефону 214-33-36 и по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб - «112», - сообщает официальный сайт администрации краевого центра.

Как сообщают синоптики, мокрые осадки могут сопровождаться усилением ветра и понижением температуры.

Накануне городские власти провели совещание о готовности к переменам погоды. На улицах начали устанавливать ящики с песчано-соляной смесью. Всего заготовлено около двух тысяч тонн материалов.

- Службы должны быть готовы вывести технику на уборку улиц, в случае необходимости организовать посыпку улиц и тротуаров, очистку от наледи и снега, - сказал Евгений Первышов.

Первый снег выпал и в северных районах края. По сообщениями синоптиков местами порывы ветра достигают 13 метров в секунду, а температура воздуха приближается к минус пяти, возможна даже метель.

По прогнозу на 13 ноября в Краснодаре временами будет идти дождь и мокрый снег, возможны налипание мокрого снега и гололед. Порывы северо-восточного ветра могут достигать 15 метров в секунду. Дневная температура воздуха не превысит 1-3 градуса выше ноля.

В целом по краю на 13 ноября довольно тревожный прогноз. Над Черным морем в районе Сочи до 14 ноября возможно формирование смерчей, а на участке Анапа - Геленджик ждут сильный ветер, в Новороссийске его порывы могут достигать 25 метров в секунду.

Непогода с ветром и осадками продержится в крае как минимум до 14 ноября.