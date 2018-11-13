В Майкопе прошло пленарное заседание по теме АПК

Сегодня в ходе планерного совещания, которое провел глава РА Мурат Кумпилов, рассмотрены вопросы развития малых форм хозяйствования в сельской местности. С этой целью в республике реализуются мероприятия по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм.

Как сообщил министр сельского хозяйства РА Владимир Свеженец, за 9 месяцев 2018 года в Адыгее предоставлены гранты 35 начинающим фермерам и 3-м крестьянским хозяйствам на развитие семейных животноводческих ферм. Общая сумма поддержки составила 105,8 млн. рублей.

На получение этих же грантов дополнительно был объявлен конкурс. 12 ноября завершается прием заявок. При этом Владимир Свеженец отметил невысокое качество подготовки пакета конкурсных документов.

Мурат Кумпилов поручил главам муниципальных образований оказать организационную и методическую поддержку фермерам: помогать при оформлении документации, консультировать об условиях конкурсов.

- Поддержка аграриев - это стимул к развитию АПК и решению ряда социальных вопросов. За счет предоставления грантов на указанные цели планируется создать дополнительные рабочие места и обеспечить прирост объема сельскохозяйственной продукции крестьянскими хозяйствами, получившими средства государственной поддержки, – отметил Мурат Кумпилов.

Также министр сельского хозяйства РА Владимир Свеженец доложил об итогах уборочной кампании. Всего в республике намолочено 558 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур. Общая площадь посевов озимых и яровых зерновых и зернобобовых культур составила 143 тыс. га. Площадь посевов озимых культур под урожай будущего года составила 106,3 тыс. га, что на 3,7 тыс. га больше, чем в этом году.