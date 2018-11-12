2018-11-13T09:56:58+03:00
Карта Кубани

Глава Адыгеи поручил активизировать взаимодействие с природоохранными организациями

Сегодня в доме правительства РА состоялось расширенное планерное заседание кабинета министров РА, которое провел глава РА Мурат Кумпилов
Вера МАКСИМОВА
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Фото пресс-службы главы Республики АдыгеяФото пресс-службы главы Республики Адыгея
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В режиме видеоконференцсвязи в заседании приняли участие главы муниципальных образований. Для обсуждения актуальных вопросов природоохранной деятельности приглашены представители общественных объединений.

Глава Адыгеи указал на важность сохранения природного богатства республики, рационального его использования при сохранении баланса экономических интересов и экологического благополучия региона.

С этой целью Мурат Кумпилов поручил управлению лесами РА и управлению по охране окружающей среды и природным ресурсам РА активизировать взаимодействие с экологами, природоохранными организациями. Глава Адыгеи дал задание изучить предложения директора института региональных биологических исследований Валерия Бриниха по предупреждению незаконных рубок леса. Особое внимание уделено контролю за соблюдением лесного кодекса РФ на территории памятников природы на территории Адыгеи.

Как доложил руководитель управления лесами РА Рашид Бельмехов, разрабатываемые в настоящее время Лесной план и Лесной регламент позволят более эффективно развивать лесную отрасль в регионе. Кроме того, по поручению Мурата Кумпилова будет усилен контроль за качеством проведения санитарных рубок леса, предоставлением земель лесного фонда в аренду.

Глава Адыгеи также обратил внимание на важность привлечения природоохранных организаций к большому числу проводимых в Адыгее экологических акций, в том числе и по восстановлению леса.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

- Органы власти должны инициативно привлекать общественников к обсуждению проблемных вопросов. Такой конструктивный диалог власти и общества создает условия для развития гражданских институтов, позволяет найти оптимальные пути решения ряда общих задач, - подчеркнул Глава РА.

Отдельно был рассмотрен вопрос введения с 2019 года новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, а также работы единого регионального оператора по обращению с отходами - Адыгейского филиала ООО «Экоцентр».

По информации руководителя регионального исполкома ОНФ в РА Юрия Горохова, Адыгея заняла второе место в российском рейтинге по уборке свалок. В республике ликвидировали 95 из 108 незаконных свалок, обозначенных на «Интерактивной карте свалок» ОНФ.

Вместе с тем глава РА Мурат Кумпилов призвал муниципалитеты не останавливаться на достигнутом, продолжить активную работу по борьбе с несанкционированными свалками и санитарной очистке своих территорий, а также принять меры к рекультивации уже закрытых полигонов ТБО.

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