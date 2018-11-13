Глава Адыгеи поручил ведомствам до конца года выполнить все свои финансовые обязательства

На совещании рассмотрели вопросы межведомственного взаимодействия, обозначены первоочередные задачи деятельности органов исполнительной власти региона на текущий момент. Серьезное внимание было уделено вопросам исполнения бюджетных обязательств. Мурат Кумпилов поручил каждому ведомству до конца текущего года освоить все программные средства и федеральные субсидии.

Министр финансов РА Довлетбий Долев перечислил министерства, которым необходимо оперативно принять меры для использования средств, ранее запланированных на различные программные мероприятия.

Глава Адыгеи поручил заместителю премьер-министра РА Наталье Широковой проконтролировать выполнение в муниципалитетах всех поручений, касающихся своевременной выплаты заработных плат, социальных пособий, а также мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

В целом, по информации минфина РА, доходная часть бюджета растет, увеличилась собираемость акцизов на алкогольную продукцию. Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета за 10 месяцев фактически составили более 11 млрд рублей - 106% к плану, темп роста – 110.2%. Все муниципальные образования выполняют свои бюджетные обязательства.

В Адыгее также отмечается положительная динамика привлечения инвестиций. За 9 месяцев 2018 года в регион поступило 13 млрд рублей инвестиций или 100,6%. За 4 квартал планируется привлечь еще 11 млрд рублей.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Отдельно были рассмотрены вопросы освоения средств в сфере здравоохранения, сельского хозяйства, участия региона в федеральных программах по развитию системы образования. При этом глава РА поручил изучить возможность увеличения для Адыгеи целевых мест в ведущих вузах страны, в приоритете – востребованные для республики специальности. Еще одна задача – вовлечение большего числа населения в занятия спортом, активное внедрение комплекса ГТО.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

В завершение глава РА вручил представителям органов власти и общественных объединений федеральные награды. За вклад в подготовку и проведение XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 года в Сочи памятной медалью и грамотой за подписью президента страны награждены: министр образования и науки РА Анзаур Керашев, начальник управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи министерства образования и науки РА Алий Нагороков, консультант данного управления Зоя Петрашева, руководитель адыгейского отделения Всероссийской общественно – политической молодежной организацией партии «Единая Россия» - «Молодая гвардия Единой России» Асет Берзегова, активист ОНФ, координатор команды «Молодежка ОНФ» Дмитрий Войнов.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Кроме того, за значительный вклад в реализацию государственной национальной политики РФ почетной грамотой Федерального агентства по делам национальностей награжден директор Центра адаптации репатриантов Асхад Гучетль.