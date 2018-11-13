Депутат-коммунист в Госдуме принял участие в обсуждении проблем местного самоуправления и миграции

Заседания фракции КПРФ и думского Комитета по охране здоровья, три пленарных заседания Думы, «правительственный час» с участием министра просвещения РФ, демонстрация и митинг в связи с годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции, участие в организованном ЦК КПРФ и движением «Русский Лад» литературно-музыкальном вечере в честь великого русского писателя И.С. Тургенева, встречи и беседы с посетителями и коллегами, работа с письменными обращениями избирателей из разных регионов страны и, конечно, постоянная связь с активом краевого отделения КПРФ.

Депутат несколько раз выступил на пленарных заседаниях Думы, приняв участие в обсуждении проектов ряда федеральных законов. Так, при рассмотрении законопроекта, уточняющего нормы градостроительного зонирования и планировке территории, Н.И. Осадчий в своем выступлении сделал акцент на то, что при любых изменениях необходимо сохранить права граждан на участие в процессе принятия решений, затрагивающих интересы территорий их проживания. Важным аспектом местного самоуправления в этом плане является проведение публичных слушаний и общественных обсуждений.

Докладчик, представитель федерального ведомства, заверил, что на эти права никто не посягает…

Следующая тема – стратегическое планирование развития муниципалитетов. Высказав принципиальную поддержку, Н.И. Осадчий обратил внимание на то, что на этом уровне есть серьезные кадровые проблемы, тем более, если речь пойдет о такой масштабной задаче, как выстраивание планов по стратегии социального, экономического, инфраструктурного развития. Одно дело – крупные города, городские округа, и другое – малые города или, например, сельские поселения, где явно не хватает кадров для повседневной работы. Чтобы планировать, а не просто заниматься бумаготворчеством, нужно искать и готовить грамотных специалистов.

Из ответа докладчика следовало, что, конечно, кадровый дефицит на муниципальном уровне существует, но выходом из положения могло бы стать более активное привлечение вузовских ученых.

Еще один законопроект касался усиления уголовной ответственности за подделку документов. Приведенные представителем МВД РФ, данные говорят о том, что количество подобных преступлений растет, причем, к примеру, по итогам 2016 года, свыше 60 процентов таких криминальных посягательств совершались иностранцами либо лицами без гражданства. Н.И. Осадчий попросил докладчика уточнить, во-первых, сохраняется ли данная тенденция в текущем году, и, во-вторых, выходцы из каких стран преобладают среди правонарушителей.

Был получен ответ, что значительную часть таких деяний совершают граждане из стран ближнего зарубежья, прибывающие в рамках трудовой миграции. Соответственно, более тщательно регулируя эти потоки и ужесточив санкции за подделку, органы правопорядка рассчитывают на снижение криминала и улучшение обстановки.