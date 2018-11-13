2018-11-13T16:07:38+03:00
Общество

На Кубани приставы арестовали и два грузовика с интим-товарами

Опись 15 тысяч наименований секс-игрушек заняла несколько дней [фото, видео]
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: пресс-служба УФССП по Краснодарскому краюФото: пресс-служба УФССП по Краснодарскому краю
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Кропотливую ручную работу провели судебные приставы Армавирского городского отдела. Чтобы исполнить решение суда, им пришлось описать более 15 тысяч наименований интим-товаров, который принадлежат одной из организаций-должников.

Фото: пресс-служба УФССП по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба УФССП по Краснодарскому краю

Работы в местном отделе прибавилось после решения Московского арбитражного суда - взыскать с одной из компаний долг другому юрлицу в 1,2 млн долларов или 82,2 млн рублей.

- Поскольку в установленный законом срок для добровольного погашения задолженности представителями организации-должника ничего не было предпринято, возникла необходимость применения принудительных мер исполнения, - пояснили в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Среди игрушек оказались и формы для производства Фото: пресс-служба УФССП по Краснодарскому краю

Среди игрушек оказались и формы для производства Фото: пресс-служба УФССП по Краснодарскому краю

Оказалось, что фирма-должник имеет в Армавире целый склад с довольно ценным грузом - интим-товарами. Приставы нисколько не смутились и засучив рукава принялись описывать имущество. Вручную, всем отделом несколько дней исполнители закона выполняли свой долг. В итоге они перебрали и описали более 15 тысяч наименований всевозможных интим-товаров.

Фото: пресс-служба УФССП по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба УФССП по Краснодарскому краю

Теперь пикантный груз должны доставить на склад. Для транспортировки потребуется не менее двух грузовиков, уточнили в ведомстве.

Фото: пресс-служба УФССП по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба УФССП по Краснодарскому краю

- На ответственном хранении торгующей организации имущество фирмы-должника пробудет до принятия процессуального решения о его передаче на оценку и реализацию, - заявили в пресс-службе.

Не исключено, что на сайте судебных приставов в разделе "публичные торги" скоро появится большой ассортимент секс-игрушек.

Судебные приставы Армавира описали 15 тысяч интим-товаров предприятия-должника.

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