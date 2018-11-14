В сочинском селе из-за ливней частично обрушился мост
14 ноября в селе Нижняя Шиловка Адлерского района рухнула часть автомобильного моста через местную речку Чахцуцыр.
По словам местных жителей, все произошло утром, когда люди ехали на работу. В какой-то момент, когда на мосту было много машин, покрытие затрещало. А затем часть путепровода рухнула.
Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.
- На месте работает оперативная группа сочинского пожарно-спасательного гарнизона, аварийные службы внутригородского района, ГИБДД, Росдорстрой, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - Ситуация находится на контроле ЦУКС ведомства.
Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Предположительно, обрушение произошло из-за размытия рекой опор моста после ливня, что прошел накануне. В происшествии никто не пострадал.
А В ЭТО ВРЕМЯ
Сочинские полицейские перекрыли мост через реку Чахцуцыр
Сделали после того, как произошел обвал сооружения. Сейчас сотрудники ГИБДД регулируют движение транспорта. Машины пускают в объезд через улицу Рижская.
Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
- Рекомендуем водителям воздержаться от поездок в указанном направлении из-за того, что участок дороги перекрыт до устранения последствий подтопления, - добавляют в краевом главке.
В сочинском селе из-за ливней частично обрушился мост Видео: ГУ МЧС по Краснодарскому краю..
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