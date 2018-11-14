В сочинском селе из-за ливней частично обрушился мост

14 ноября в селе Нижняя Шиловка Адлерского района рухнула часть автомобильного моста через местную речку Чахцуцыр.

По словам местных жителей, все произошло утром, когда люди ехали на работу. В какой-то момент, когда на мосту было много машин, покрытие затрещало. А затем часть путепровода рухнула.

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

- На месте работает оперативная группа сочинского пожарно-спасательного гарнизона, аварийные службы внутригородского района, ГИБДД, Росдорстрой, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - Ситуация находится на контроле ЦУКС ведомства.

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Предположительно, обрушение произошло из-за размытия рекой опор моста после ливня, что прошел накануне. В происшествии никто не пострадал.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Сочинские полицейские перекрыли мост через реку Чахцуцыр

Сделали после того, как произошел обвал сооружения. Сейчас сотрудники ГИБДД регулируют движение транспорта. Машины пускают в объезд через улицу Рижская.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

- Рекомендуем водителям воздержаться от поездок в указанном направлении из-за того, что участок дороги перекрыт до устранения последствий подтопления, - добавляют в краевом главке.