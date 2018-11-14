Краснодарские хирурги по кусочкам собрали таз мужчины, пострадавшего в ДТП

Авария, которая произошла в Славянском районе в 2017 году, могла навсегда изменить жизнь 28-летнего Ивана Прохорова (имя и фамилия изменены - Авт.). Мужчина попал на дороге страшную аварию, из-за чего получил тяжелую черепно-мозговую травму, открытый перелом правой руки и оскольчатый перелом таза.

Первым делом, врачи боролись за жизнь водителя. На «скорой» молодого человека отвезли в Славянскую ЦРБ. Там ему оказали первичную помощь. Как только его состояние стабилизировалось, пациента по линии санавиации транспортировали в краснодарскую краевую больницу №1. Именно здесь врачи совершили, кажется, невозможное.

- У парня была тяжелая сочетанная травма после ДТП, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» врачи. - Из-за высокой кинетической энергии в процессе столкновения его таз, грубо говоря, был «размозжен в кашу».

Хирургам предстояло буквально по кусочкам собирать осколки тазовых кистей в один единый пазл.

- Врачи краевой больницы провели технически сложную операцию – остеосинтез перелома вертлужной впадины (тазобедренный сустав - Авт.) и костей предплечья, - говорят хирурги краснодарской краевой больницы №1. - Бригада из четырех человек, включая хирурга и его ассистента, оперировала 4 часа 10 минут. Затем врачи практически учили мужчину заново ходить.

Год спустя он приехал в больницу на контрольное обследование (!) без костылей. Иван ходит сам и даже не хромает.

Конечно, случись у пациента подобная травма 10 лет назад – он бы остался инвалидом, - добавляют медики. - Сегодня уровень кубанской медицины позволяет врачам справляться даже с такими сложными случаями.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Кубанские хирурги спасли жизнь 25-летней ростовчанки, пострадавшей в тяжелом ДТП

В краевую клиническую больницу №1 доставили 25-летнюю девушку из Ростова Ирину Волобуеву (имя изменено). Как выяснилось, она попала в страшную аварию. В результате ДТП пострадавшая получила травмы головы, груди, живота, кости ее таза были раздроблены на кусочки (читайте далее)