«Умный дом» – это не только видеонаблюдение, но и целый набор средств, охраняющих ваше спокойствие и жилище.

Сервис от «Ростелекома» состоит из нескольких устройств:

1. Видеокамеры

2. Датчика открытия дверей и окон

3. Датчика движения

4. Датчика протечки воды

5. Датчика дыма

Управлять каждым устройством удобно с помощью контролера. Он гарантирует удаленный доступ ко всем устройствам сервиса. Когда потек кран, задымилась проводка или кто-то посторонний проник в квартиру, система push-уведомлений сразу сообщит вам об этом.

ВАЖНО!

Установить сервис «Умный дом» может любой пользователь. Обязательное условие – наличие интернета любого провайдера.

МНЕНИЕ

- Решили установить систему «Умный дом», посоветовали друзья. Она работает у нас всего месяц, но мы уже успели убедиться в ее эффективности, - рассказывает Георгий Куриной из Краснодара. – На днях жена забыла перекрыть краник подачи воды в стиральную машинку и ушла в магазин. Вода протекла, и я сразу же узнал об этом, пришло уведомление на мобильный. Позвонил супруге, мы быстро все уладили и заменили трубу.

Почему люди выбирают «Умный дом»?

Это удобно

Просмотр трансляций с любого устройства в режиме реального времени или в архиве (облако хранит записи за последние семь дней). Их можно скачать.

Это просто

Установить и настроить сервис легко дома самостоятельно. Инструкция есть в комплекте. Активация услуги доступна через личный кабинет.

Это доступно

Оплатить услугу можно четырьмя разными способами в зависимости от возможностей клиента.

Варианты покупки

Комплект «Базовый»

1. Рассрочка на 2 года по 600 рублей в месяц с первоначальным взносом 1300 рублей.

2. Единовременная оплата оборудования с бесплатным обслуживание сервиса на 12 месяцев.

Комплект «Расширенный»

1. Рассрочка на 2 года по 900 рублей в месяц с первоначальным взносом 1300 рублей.

2. Единовременная оплата оборудования с бесплатным обслуживание сервиса на 12 месяцев.