Почему люди выбирают «Умный дом»?
«Умный дом» – это не только видеонаблюдение, но и целый набор средств, охраняющих ваше спокойствие и жилище.
Сервис от «Ростелекома» состоит из нескольких устройств:
1. Видеокамеры
2. Датчика открытия дверей и окон
3. Датчика движения
4. Датчика протечки воды
5. Датчика дыма
Управлять каждым устройством удобно с помощью контролера. Он гарантирует удаленный доступ ко всем устройствам сервиса. Когда потек кран, задымилась проводка или кто-то посторонний проник в квартиру, система push-уведомлений сразу сообщит вам об этом.
ВАЖНО!
Установить сервис «Умный дом» может любой пользователь. Обязательное условие – наличие интернета любого провайдера.
МНЕНИЕ
- Решили установить систему «Умный дом», посоветовали друзья. Она работает у нас всего месяц, но мы уже успели убедиться в ее эффективности, - рассказывает Георгий Куриной из Краснодара. – На днях жена забыла перекрыть краник подачи воды в стиральную машинку и ушла в магазин. Вода протекла, и я сразу же узнал об этом, пришло уведомление на мобильный. Позвонил супруге, мы быстро все уладили и заменили трубу.
Почему люди выбирают «Умный дом»?
Это удобно
Просмотр трансляций с любого устройства в режиме реального времени или в архиве (облако хранит записи за последние семь дней). Их можно скачать.
Это просто
Установить и настроить сервис легко дома самостоятельно. Инструкция есть в комплекте. Активация услуги доступна через личный кабинет.
Это доступно
Оплатить услугу можно четырьмя разными способами в зависимости от возможностей клиента.
Варианты покупки
Комплект «Базовый»
1. Рассрочка на 2 года по 600 рублей в месяц с первоначальным взносом 1300 рублей.
2. Единовременная оплата оборудования с бесплатным обслуживание сервиса на 12 месяцев.
Комплект «Расширенный»
1. Рассрочка на 2 года по 900 рублей в месяц с первоначальным взносом 1300 рублей.
2. Единовременная оплата оборудования с бесплатным обслуживание сервиса на 12 месяцев.
Умный дом.