Негосударственная экспертиза попала под дискриминацию

РЫНОК ПЕРЕКРАИВАЕТСЯ

Летом 2018 года в Градостроительный и Земельный кодексы РФ были внесены изменения. Появилось несколько десятков «зон с особыми условиями территорий»: охранные гидроэнергетического объекта, объектов инфраструктуры метрополитена, тепловых сетей, защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные, приаэродромные, санитарно-защитные… Чего тут только нет!

Всего в длинном списке 28 пунктов.

Но вот что примечательно: проектная документация на строительство или реконструкцию объектов, которые находятся на таких территориях, будет обязательно подлежать государственной экспертизе. Учитывая количество зон, речь идет фактически о каждом объекте капитального строительства. О каждом. Причем не только в Москве и Петербурге, но и в других менее крупных городах России.

Специалисты строительной отрасли бьют тревогу: институт негосударственной экспертизы находится под угрозой. Игроки рынка, который перекраивается на наших с вами глазах, утверждают, что государство собирается установить монополию на экспертизу проектной документации и уничтожить конкуренцию.

Журналисты выяснили, насколько оправданы эти опасения.

КАК В «ЗИМНЕЙ ВИШНЕ»

Начнем издалека. Гонения на негосударственную экспертизу хорошо заметны игрокам рынка. Колкости звучат как в прессе, так и на совещаниях в правительстве. Недавно один из высокопоставленных федеральных чиновников воскликнул: «Как жаль, что существует негосударственная экспертиза! Пока уровень ответственности этих экспертов оставляет желать лучшего». В то же время СМИ обвиняют экспертные организации в «беззастенчивой торговле заключениями»... Мол, все беды в нашей стране происходят по вине «частников». Но так ли это на самом деле?

Наш источник в строительной отрасли РФ не понимает, откуда берутся такие претензии.

- Объекты, на которых происходили самые большие трагедии в России, проходили через государственную экспертизу. Обрушение крыши аквапарка в Москве в 2004 году, пожар в ночном клубе в Перми в 2009-м, катастрофа в торговом центре в Кемерове в 2018-м… Факт остается фактом: негосударственная экспертиза тут ни при чем, - сказал наш собеседник. - Трагедия в «Зимней вишне» - самый вопиющий случай. Можно сколько угодно ругать нерасторопных спасателей, но большинство людей погибло по другой причине - из-за ошибки, допущенной еще на стадии проектирования торгового комплекса и организации строительного контроля. Тут применили отделочные материалы, которые моментально загорелись и начали выделять яд, что явно способствовало увеличению количества жертв, а их точно могло было и не быть, если бы применили трудногорючие отделочные материалы. А на стадии строительства в настоящее время допускается застройщику применять отделочные и другие материалы с сомнительным сертификатом. А теперь скажите: как государственная экспертиза допустила такую ситуацию?!

ВОПРЕКИ УКАЗАМ

В компаниях, выполняющих негосударственную экспертизу, сейчас, по разным оценкам, трудится около 17 тысяч человек. Большинство из них не вчерашние студенты, а состоявшиеся мастера и настоящие профессионалы. Многие проработали в своей области двадцать, а то и все тридцать лет! Конечно, формально их никто не ликвидирует. Просто оставят без работы...

Мы обратились за комментарием в анапский «Эксперт-Проект». Компания работает на территории Краснодарского края (в Анапе, Краснодаре, Геленджике, Сочи, Туапсе, Крыму) и разных городах России. За спиной у «частников» сотни проведенных экспертиз. В том числе для таких компаний, как «Газпром», «Фройда» или «Капстрой», и ряд других организаций и муниципалитетов. Отметим: никаких претензий у заказчиков к работе фирмы не возникало. Хотя организация частная, а не государственная.

- Никакой дискриминации в области проведения экспертиз проектной документации и результатов инженерных изысканий быть не должно. Зачем делить экспертов на низшую и высшую расы? - задался вопросом в интервью журналистам директор «Эксперт-Проект» Александр Кузовков. - Поверьте, эти специалисты по большому счету ничем не отличаются. И тут есть хорошие, и там… Везде есть добросовестные и недобросовестные люди. Но права должны быть равными у всех. Понимаете, мы никогда не считали государственную экспертизу нашим заклятым врагом. Конкуренты - это да. Но сейчас эту конкуренцию хотят просто взять и уничтожить, создав государственную монополию. Ни к чему хорошему это не приведет - это очевидно для всех здравомыслящих людей!

Любопытно и другое. Все эти «нововведения» принимаются вопреки указам президента и постановлениям правительства о развитии конкуренции…

ДОБРОВОЛЬНЫЙ САМОКОНТРОЛЬ

Но дальше-больше. Специалисты опасаются, что государственная экспертиза просто не сможет справиться с навалившимся на нее объемом работ. По самым приблизительным подсчетам, частные организации выполняют сейчас едва ли не половину всех экспертиз. Ускорится ли от этого строительство? Станут ли проекты более качественными? Как долго их будут проверять? И главное - сделается ли от всего этого наша жизнь безопаснее?..

Все эти вопросы пока остаются открытыми. Увы.

- Конечно, в любом стаде может завестись своя паршивая овца. Негосударственная экспертиза, как и все другие сферы нашей жизни, тут не исключение. Но ведь это не значит, что такой институт, который так старательно развивали последние годы, нужно сразу ликвидировать, - резонно заметил директор «Эксперт-Проекта».

- Тем более есть конструктивные предложения, которые могли бы позитивно повлиять на ситуацию. Самое верное решение - это добровольное саморегулирование для компаний, которые занимаются негосударственной экспертизой. Если у нашего сообщества будет право проверять знания сотрудников своих подконтрольных организаций и следить за тем, как они выполняют свою работу, то тогда будет полный порядок. Такая форма действительно принесет пользу делу!

Еще одна форма, способствующая монополизации - это организация аттестации, переаттестации экспертов негосударственной экспертизы.

Казалось бы, что вопросы аттестации формально должны были соответствовать приказу Минстроя от 21 января 2015 № 24/пр, но в каждом тесте присутствует не менее 20 вопросов, не входящих в утвержденный список. В аттестационных тестах ссылки к нормативно правовым актам являются недействующими, что является вопиющей некомпетентностью тех чиновников, кто составлял эти вопросы.

Мнение соискателей при повторной аттестации таково, что эта компания нацелена на откровенную травлю высококлассных специалистов по своим направлениям. Видимо, эти чиновники - «творцы» этих тестов - представления не имеют о проектировании, экспертизе, геологии и строительстве. Департаменту разрешительной деятельности и контроля Минстроя России необходимо задуматься, что такая система монополизации экспертной деятельности в строительстве неприемлема. Система тестирования требует незамедлительной реорганизации с привлечением специалистов по каждому направлению.

Игроки рынка откровенно признались, что теперь возлагают все свои надежды на новый состав Минстроя России. Главное, чтобы функционеры от строительства хорошо разбирались в своем деле и «истоптали не один сапог на строительных площадках»...

Предлагается незамедлительно:

- вернуть автора проекта на стройплощадку, а не по желанию застройщика;

- повседневный технический контроль строительно-монтажных работ должен быть независимым ни от заказчика, ни от генподрядчика;

- разобраться в сложившейся ситуации по организации аттестации / переаттестации экспертов проектной документации и инженерных изысканий с привлечением специалистов, обладающих профильным образованием в строительстве и проектировании.

СПРАВКА «КП»

Институт негосударственной экспертизы появился в нашей стране не так давно - лишь в 2012 году.

Именно тогда “частникам”, аккредитованным на право проведения негосударственной экспертизы, разрешили осуществлять часть полномочий в области организации и проведения госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.