В Адыгее поговорили об изучении родного языка и сохранении культуры

В Доме правительства республики состоялась встреча главы Адыгеи Мурата Кумпилова с председателем ОД «Адыгэ Хасэ-Черкесский парламент» Рамазаном Тлемешоком.

Вопросы изучения адыгского языка, сохранения культурных традиций, адаптации репатриантов и расширение диалога с общественными организациями стали ключевыми темами в рамках обсуждения взаимодействия органов власти и Адыгэ Хасэ.

В беседе также приняли участие руководитель администрации главы РА и кабинета министров РА Мурат Тхакушинов, заместитель руководителя администрации Хамид Мешлок и председатель комитета РА по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ Аскер Шхалахов.

Фото пресс-службы главы Республика Адыгея

Рамазан Тлемешок доложил, что 17 декабря состоится отчетная конференция Адыгэ Хасэ. На обсуждение вынесен широкий круг вопросов, над которым члены общественного движения работали последние 1,5 года.

Было отмечено, что сегодня в совете Адыгэ Хасэ есть представители научного сообщества и органов власти. Это заметно оживило дискуссию по многим направлениям работы. Организовано конструктивное сотрудничество с министерством образования и науки и министерством культуры республики, а также адыгейским республиканским институтом гуманитарных исследований. Ведется анализ исполнения принятых решений по изучению адыгского языка в школах, расширяется взаимодействие с зарубежной черкесской диаспорой. Особое внимание в работе уделяется молодежной политике. Так, при поддержке общественного движения в Адыгее состоялся Всемирный адыгэ джэгу, собравший в Майкопе адыгов из различных уголков России и зарубежных стран.

В ходе встречи Мурат Кумпилов акцентировал внимание руководителя движения на необходимости более тщательного анализа общественных ожиданий.

Фото пресс-службы главы Республика Адыгея

- В последнее время роль Адыгэ Хасэ в жизни республики возрастает. Мы видим больше конструктивных инициатив и желание участвовать в созидательных процессах. Вместе с тем, считаю, что по всем вопросам, связанным с изучением истории, сохранением языка, культуры и традиций адыгов, необходимо широкое общественное обсуждение с участием научной интеллигенции, Совета старейшин и Адыгэ Хасэ на местах. Только в этом случае мы получим понятную обратную связь с населением и будем иметь возможность принятия эффективных решений, - подчеркнул глава Адыгеи.

Говоря о предстоящей отчетной конференции, Мурат Кумпилов отметил важность участия в ней не только преподавателей адыгского языка, но и авторитетных специалистов в вопросах этнографии, истории и культуры адыгов.

Фото пресс-службы главы Республика Адыгея

В завершение встречи глава республики подчеркнул, что от системного подхода на всех уровнях, включающего в себя сотрудничество с научными и образовательными центрами, разъяснительной работы с молодежью при участии старейшин, возможно сохранение традиционных для адыгов ценностей. Это, в свою очередь, поможет созданию единой созидательной стратегии, направленной на выстраивание дальнейшего мирного межнационального и межконфессионального диалога.