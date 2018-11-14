Глава Адыгеи поздравил полицейских республики с профессиональным праздником

В своей приветственной речи глава республики подчеркнул, что в каждом поколении служителей правопорядка было немало своих героев, настоящих профессионалов, которые добросовестно исполняли свои служебные обязанности, вносили значимый вклад в дело борьбы с преступностью, защиты прав и жизни людей. Никогда не будут забыты сотрудники полиции, которые до конца остались верны присяге, отдали свои жизни во имя служения своему народу и родной стране. Их подвиг навсегда останется примером преданности профессии, доблести и чести для всех будущих поколений служителей правопорядка.

Фото пресс-службы главы Республика Адыгея

Особую благодарность Мурат Кумпилов выразил ветеранам министерства внутренних дел России по Республике Адыгея, многие из которых и сегодня делятся своим опытом с молодыми коллегами, участвуют в патриотическом воспитании молодежи республики.

- Благодаря ежедневной системной работе сотрудников МВД по РА уровень преступности в регионе по-прежнему остается ниже среднероссийского и среднего показателя по Южному федеральному округу. Это значимый результат и очень важно укреплять достигнутое. Необходимо и в дальнейшем уделять большое внимание усилению кадрового состава, повышению авторитета службы. Вы должны всегда быть надежной опорой и защитой для населения, - сказал глава Адыгеи.

Фото пресс-службы главы Республика Адыгея

С профессиональным праздником сотрудников полиции также поздравили председатель госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, министр внутренних дел по РА Владимир Алай, начальник управления ФСБ России по РА Виктор Шаменков, руководитель следственного управления СК РФ по РА Алексей Глущенко, председатель совета ветеранов МВД по РА Азмет Хутыз,

В ходе торжественного мероприятия лучшие сотрудники полиции были отмечены благодарностями главы Республики Адыгея, государственного совета-Хасэ РА, управления ФСБ России по РА, следственного управления СК РФ по РА. Кроме того, состоялось вручение ведомственных наград и присвоение внеочередных специальных званий.