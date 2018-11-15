В Крымском районе «пробка» на дороге случилась из-за… верблюдов

Причиной опоздания на работу жителей Крымского района стали верблюды. Они решили перейти оживленную трассу в самый час-пик. Разгонять крупных животных автолюбители не решились, их поведение могло быть непредсказуемым. Хотя сами «короли пустыни» к машинам агрессии не проявляли, лишь шевелили челюстями, пожевывая зеленую травку.

- Каждый день по этой дороге ездим, но такое впервые увидели. Им, наверное, травы не хватило на одной стороне, вот и решили перейти на другое поле. А нам что, достали телефоны и стали снимать, не каждый же день такое увидишь, - рассказал «Комсомольской правде - Кубань» автолюбитель Алексей Симородов.

Дорога была полностью перекрыта минут 10, но застрявших в «пробке» пассажиров и водителей это совсем не расстроило. Причина экзотическая и редко встречающаяся на кубанских землях.

Кстати, этот случай уже не первый. В декабре 2017 года примерно на этом же месте стадо верблюдов уже преграждало проезд автолюбителям. Тогда и выяснили что горбатые животные не бесхозные, а принадлежат фермеру.

Держит их Степан Филатов, проживающий недалеко от села Молдавское. У него верблюды «прописались» уже шесть лет. По его словам, в Крымском районе животным есть где разгуляться. Полей у лугов не сосчитать.

Кстати, от желающих посмотреть на экзотическое животное у Степана отбоя нет, к нему и дети, и взрослые приходят.