День города Сочи-2018: Гуляния будут идти целую неделю

На курорте и в его районах продолжается подготовка к празднованию. В День города Сочи-2018, который выпадает на 24 ноября, планируют закончить благоустройство сквера в микрорайоне КСМ, а также часть прогулочной зоны в парке на Мацесте. Работы там идут в рамках программы «Формирование современной городской среды». Сочинцы сами решали и выбирали, где стоит делать парк, прогулочную зону или сквер. 21 ноября откроется на улице Конституции арт-объект «Мечтатель».

- Форум «Амфитрон», на котором будут обсуждаться вопросы стандартов обслуживания и сервиса в сфере гостеприимства, начнется 15-17 ноября. В библиотеках города-курорта пройдут тематические выставки, посвященные истории Сочи. 17 ноября в Художественном музее подведут итоги фотоконкурса работ жителей, - рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» начальник управления культуры Лидия Кузьмина.

Основные мероприятия по празднованию Дня города начнутся в среду 21 ноября в 8:00 в Свято-Михайло-Архангельском соборе. Там пройдут литургия и крестный ход. В этот же день в 14:00 можно будет увидеть концерт «Юные таланты - городу» и выставку работ юных художников в зале органной и камерной музыки.

В пятницу, 23 ноября, в Зимнем театре состоится традиционный приём главы Сочи, где будут чествовать почетных жителей курорта. А в фойе театра состоится медиа-проект «Осенний бал».

24 ноября с 12:00 до 18:00 на площади Южного мола состоится праздничный концерт-знакомство с национальной культурой и традициями. Со зрителями проведут интерактивные программы, мастер-классы по народным танцам. Гости увидят национальные подворья культур народов, живущих в Сочи. С 12:00 на Площади Флага пройдет фестиваль воздушных шаров «AIR BooM!». Не забыли и про молодежь, для них подготовили проект «Танцуем выше крыши!». В 21:00 все завершится торжественным фейерверком.

Вечером в 18:00 на площади у Зимнего театра пройдет большой гала-концерт. Всех гостей ждет шоу спецэффектов, выступления звезд российской эстрады, творческих коллективов Краснодарского края и города Сочи. В 22:00 праздничное мероприятие завершит музыкальный фейерверк.

В Центральном, Адлерском, Лазаревском районах будет своя программа празднования Дня города.

24 ноября с субботу в Центральном районе в 10:30 состоится эко-акция «подари жизнь земле». Власти города совместно с жителями высадят перед ТЦ «Моремолл» на набережной реки Сочи деревья. В воскресенье в 13:00 на площади Флага пройдет торжественное чествование активных жителей района и лучших работников отраслей. А в 16:30 гости и жители города-курорта смогут насладиться просмотром концерта от Государственного ансамбля песни и танца Республики Северная Осетия «СИМД».

В Хостинском районе 24 ноября в 12:00 в РДК «Аэлита» пройдет концерт духового оркестра, там же в 13:00 состоится открытие фотовыставки «Сочи – глазами фотохудожника». В воскресенье в ДК с. В.Юрт выступит ансамбль «Ретро». Посмотреть на праздничный концерт можно в 17:00.

В Адлерском районе 25 ноября с 11:00 до 16:00 на улице Кирова состоятся торжественная церемония награждения «Лучшие люди района», гала-концерт, народные гуляния и мастер-классы.

Полная программа мероприятий в День города Сочи

21 ноября

«Юные таланты городу» - концерт классической музыки пройдут в зале органной музыки. Начало в 14:00.

23 ноября

В Зимнем театре в 16:00 состоится чествование выдающихся сочинцев.

24 ноября

На площади у Сочинского художественного музея с 9:30 до 16:00 пройдет городской физкультурно-спортивный праздник «Я люблю Сочи», любительский парад велосипедистов, гонка ветеранов спорта и турнир по уличному баскетболу.

С 11:00 до 17:00 на площади им. Н Островского гости и жители города смогут поучаствовать мастер – классах, посмотреть фотозоны и репортажи юных журналистов.

В Черешневом саду для детей с 11:00 до 17:00 подготовили детские мастер-классы, выставки, игровые программы, квесты и концерт.

С 12:00 до 18:00 на площади Южного мола состоится праздничный концерт-знакомство с национальной культурой и традициями. Со зрителями проведут интерактивные программы, мастер-классы по народным танцам. Гости увидят национальные подворья культур народов проживающих в Сочи.

Городской этап фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Хрустальный петушок» состоится в Зимнем театре в 16:00.

С 12:00 на Площади Флага пройдет фестиваль воздушных шаров «AIR BooM!». Не забыли и про молодежь, для них подготовили проект «Танцуем выше крыши!». В 21:00 все завершится торжественным фейерверком.

Вечером в 18:00 на площади у Зимнего театра пройдет большой гала-концерт. Всех гостей ждет шоу спецэффектов, выступления звезд российской эстрады, творческих коллективов Краснодарского края и города Сочи. В 22:00 праздничное мероприятие завершит музыкальный фейерверк.