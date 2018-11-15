В Новороссийске девушка, ставшая инвалидом после падения из окна, оказалась без крыши над головой

- Мама… - еле слышно произносит 21-летняя Катя Бондаренко.

Это единственное слово, которое она вновь научилась говорить. После падения с высоты девушка стала инвалидом: не может ходить, самостоятельно есть. Вот уже год она пытается вернуться к прежней жизни.

В ночь на 23 ноября 2017-го Катя выпала из окна третьего этажа общежития. В небольшом панельном здании в Новороссийске девушка жила с самого детства. Вместе с мамой, отчимом и младшей сестренкой ютилась в маленькой комнатушке.

Когда Кате исполнилось 20 лет, родители перебрались в Темрюк. Но не прошло и двух месяцев со дня переезда, как вдруг – несчастье.

- Наверное, на бельевые веревки облокотилась, они хлипкие – не выдержали, - гадают друзья и знакомые о том, что же произошло в ту ночь. Но уверены в одном – это не было самоубийство.

Упав с 10-метровой высоты, Катя чудом осталась жива. В больнице врачи с ужасом заполняли карту вновь прибывшего пациента. У девушки диагностировали открытую черепно-мозговую травму, контузию головного мозга, перелом свода и основания черепа, ушиб легких, множественные переломы ребер.

Катя Бондаренко передает привет.

Больше месяца Катя пролежала в реанимации – девушка была в коме, но выкарабкалась. Затем ее перевели в нейрохирургическое отделение городской больницы. Лишь 8 февраля девушку выписали.

- Но забрать ее было некому. Отец Кати, Андрей Щербина, не смог, ее мама, Ольга Бондаренко, тоже. Она объясняла, что некуда дочь привезти, собственного жилья у нее нет, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» двоюродная сестра пострадавшей девушки Александра Панченко. - Тогда Ольга договорилась с мамой лучшей подруги Кати - Люзией Хайруллиной. Женщина решила помочь и приютила ее у себя дома в Кабардинке.

Почти пять месяцев по сути чужая женщина заботилась о Кате. 1 июля вступило в силу решение суда о признании девушки недееспособной. Ей нужен был официальный опекун.

Девушка уже пытается сидеть.

- Мать сразу заявила, что не сможет ухаживать «из-за тяжелых жизненных обстоятельств», у нее же есть еще одна 10-летняя дочь. Отец собирался-собирался, но в итоге пропал. Хотя у него квартира собственная в Новороссийске. Думала, что родители сплотятся ради Кати, подготовят для нее жилье, но это никому не нужно, - продолжает Александра. - Родные ее в Тимашевский хоспис хотели отправить. Когда я узнала об этом, мне стало так жаль Катю. В итоге родители написали отказы о том, что не могут взять опеку над своей дочерью, и я оформила попечительство на себя.

В августе Катя переехала к своей двоюродной сестре в Новороссийске. Для девушки выделили отдельную комнату, в которой установили специальную кровать с противопролежневым матрасом. Здесь девушка отпраздновала свой 21-й день рождения.

В августе Катя отпраздновала свой 21-й день рождения.

- Мы постоянно рядом с Катей. Когда я работаю, около сестры сидит моя мама. Когда прихожу, сменяю ее, иногда помогает нам тетя. Родители Кати ни разу у меня дома не были. Последний раз мама Кати звонила вчера, а так набирает раз-два в месяц, интересуется, как дела у дочки, передает привет. Один раз она хотела приехать на день рождения Кати повидаться. Но это не цирк, тут смотреть не на что. На 10 минут она приедет, а сестра потом расстроенная будет, - делится с «Комсомолкой» Александра Панченко. Финансово нам тоже никто из родных не помогает, лишь один раз мама Кати перечислила 2000 рублей.

Катя впервые за полгода вышла на прогулку.

«Я отказ не писала!»

«Комсомолка» связалась с матерью Кати Ольгой Бондаренко. Однако женщина с первых минут разговора заявила – свою родную дочь она никогда не бросала.

- Дело в том, что я живу в небольшом населенном пункте в Темрюкском районе, в 130 километрах от Новороссийска. Когда Катя была в коме, я ночевала у нее в больнице! – уверяет «КП» - Кубань» Ольга Бондаренко. – У меня собственного жилья нет, потому, когда Люзия предложила взять Катю к себе, я приняла ее помощь. А позже узнаю, что оказывается, я отказываюсь от своей родной дочери. Но это не так!

По словам Ольги, она мечтает забрать дочку к себе, но ее супруг, отчим Кати, которого она называла папой, не разрешает.

- Дом, в котором мы живем сейчас, принадлежит даже не моему мужу, а его родителям. Я не могу распоряжаться им, это не моя собственность, - продолжает Ольга Бондаренко. - У биологического отца Кати есть квартира, я пыталась навести у него порядок, чтобы перевезти к нему дочку, но понимаете, он пьет часто… В общем, договориться с ним не удалось.

Переехать временно в Новороссийск из Темрюка и найти работу Ольге Бондаренко мешают «жизненные обстоятельства». Свою младшую дочь оставить не может, вместе с ней уехать в город-герой – вновь не разрешает муж.

- Я участвую в жизни Кати, может быть, не так, как хотелось бы. Я сама не работаю, муж мой деньги не дает, потому финансово помочь не могу дочери, - заявляет Ольга. - Комнату в общежитии мы хотели сдать, но она в плохом состоянии, мало, кого интересует. Да и это недвижимость мужа, он решает, что с ней делать.

НУЖНА ПОМОЩЬ!

Долгое время Катя была парализована, однако уже сейчас она начала двигать левыми рукой и ногой, девушка пытается сидеть. Прогнозы врачей ободряющие – вернуться к прежней жизни можно, но нужна долгая реабилитация.

Счет на реабилитацию.

Помочь Кате готовы в реабилитационном центре «Три сестры», который находится в Подмосковье. Для этого необходимо собрать 1 908 000 рублей. Из них более 200 тысяч уже удалось собрать. Деньги можно перевести на банковскую карту опекуна девушки.

Банковские реквизиты:

Счет № 4276 3000 1778 4318 (Сбербанк)

Получатель Александра Михайловна П.