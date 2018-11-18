2018-11-18T13:11:03+03:00
Общество

На Кубани обвиняемого в гомосексуализме священника сослали в монастырь

44-летний батюшка хотел большой и чистой любви от 20-летнего алтарника
Ольга СУХОВА@kp_kuban
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Игумен Юрий Пальчиков во время службы в строящемся храме в Кущевской. Фото: Ейская епархияИгумен Юрий Пальчиков во время службы в строящемся храме в Кущевской. Фото: Ейская епархия
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Долго сор из церковной избы не выносили. Духовенство надеялось решить по-тихому этот вопрос, но тайное стало явным.

Настоятеля храма апостола Иоанна в Кущевской 44-летнего игумена Юрия Пальчикова сослали в мужской монастырь за поведение, которое просто недопустимо для священника. Батюшку заподозрили в гомосексуализме.

О том, что настоятель храма к нему пристает, сообщил алтарник церкви 20-летний Даниил Федотов.

- Настоятель храма пытался склонить меня к содомскому греху, - заявил Ейской епархии Федотов и подал заявление в епархиальный суд.

Даниил Федотов служил в храме алтарником. Фото: архив Даниила Федотова

Даниил Федотов служил в храме алтарником. Фото: архив Даниила Федотова

По данным Епархии, Даниил Федотов служит помощником священника уже 2, 5 года. Пришел в кущевский храм еще когда там был другой настоятель, а год назад сюда из Свято-Георгиевского храма в Кизляре перевели отца Юрия. И он стал благочинным Кущевского района. В Дагестане, кстати, священнослужитель тоже был благочинным – Кизлярского округа.

- В сентябре 2017 года в храме сменился настоятель. А уже в ноябре отец Юрий начал спрашивать у меня о том, как я отношусь к любви, в том числе и к любви между мужчиной и мужчиной. Мы жили в комнатах при храме, которые находились недалеко друг от друга. И в Новый год он позвал меня к себе в гости на ужин. Когда мы посмотрели фильм и перекусили, он предложил остаться на ночь у него. Я отказался. А потом отец Юрий начал писать мне в WhatsApp, признавался в любви, - рассказал «Комсомолке» Даниил Федотов – Он мне писал что-то типа «почему ты не хочешь, чтобы у тебя бы человек, который тебе дорог». А как–то и вовсе у нас состоялся разговор, на котором отец Юрий в открытую приставал ко мне. Я включил диктофон в телефоне и записал нашу беседу. Вообще же, я никому об этом сначала не рассказывал, а потом подошел к одному из алтарников и спросил у него, мол, знает ли он, что настоятель так себя ведет, и даже показал аудиозапись ему. На что сотрудник храма пошел и все рассказал отцу Юрию. Настоятель храма потребовал запись удалить. Я ее удалил, но она сохранилась в облачном хранилище. Потом кто-то из моих знакомых, у кого был доступ к церковному компьютеру, нашел ее и выложил в сеть. Так об этом случае стало известно. И я написал заявление в Епархию.

Переписка алтарника с настоятелем храма. Фото: архив Даниила Федотова

Переписка алтарника с настоятелем храма. Фото: архив Даниила Федотова

В Епархии не только послушали эту аудиозапись, но и отправили ее на экспертизу.

- Но уехал я из Кущевской после другого скандала. В храме я был руководителем церковного хора и по совместительству алтарником. Я верующий человек, мама с детства водила меня в церковь. Но связывать свою жизнь со служением Богу я не собирался, для меня служба в храме – обычная работа, - объясняет Даниил Федотов. - С отцом Юрием в храме работал и его двоюродный брат. Он был водителем и избил меня. Ворвался пьяный в мою комнату, поднял меня с кровати и поколотил. В тот же день я собрал вещи и уехал оттуда.

Больше ни в какой храм на службу Даниил Федотов идти не хочет. После скандала в Кущевской он устроился на «гражданку».

А отца Юрия, который и приставал к 20-летнему парню, сослали в монастырь.

- В отношении бывшего благочинного Кущевского церковного округа, настоятеля храма апостола Иоанна Богослова станицы Кущевской проведено расследование. Игумена Юрия Пальчикова освободили от занимаемой должности, - сообщили в Епархиальном совете Ейской епархии.

Кроме того, Юрия Пальчикова лишили сана священника на 7 лет за «поведение, порочащее священный сан и вносящее соблазн в среду верующих».

- В период запрещения его направили для несения послушания в Свято-Духов мужской монастырь города Тимашевска Краснодарского края, - пояснили в Епархии.

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