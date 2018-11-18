По Краснодару гаишники колонной провезли покореженные автомобили

Третье воскресенье ноября - Всемирный День памяти жертв ДТП. По такому случаю кубанские гаишники выехали на улицы Краснодара целой колонной вместе с разбитыми в авариях автомобилями.

- Каждая машина стояла на эвакуаторе - после тех аварий, в которые они попали, ездить на авто уже невозможно, - говорят в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Краснодарского края. - Это передвижная инсталляция искореженных автомобилей после столкновений. В колонне присутствовали также автомобили экстренных служб, которые выезжают на место аварии вместе с ДПС.

Те автомобилисты, которым на пути попадалась эта колонна, были впечатлены. На каждой покореженной машины висела огромная табличка. Такая, чтобы было издалека видно надписи - «Наезд на пешехода», «Несоблюдение дистанции», «Лобовое столкновение», «Превышение скорости».

Проехала колонна с разбитыми в ДТП автомобилями по Старокубанской, Ставропольской, Северной, Красных Партизан, Кубанонабережной улицам.

- Таким образом мы хотим напомнить водителям, что на проезжих частях нужно быть внимательнее и не нарушать правил дорожного движения, - говорят в Госавтоинспекции Кубани. - Иначе все может закончиться плачевно.

В ГИБДД привели и печальную статистику – 830 человек погибли с начала года в авариях. Из них 30 – дети.