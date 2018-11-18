В Новороссийске в ДТП попали сразу восемь автомобилей
Полиция Новороссийска продолжает работать на месте массового ДТП на федеральной трассе в районе Владимировки.
- Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть в 17:40, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. – В нем говорилось о том, что на 10-ом километре трассы «Керчь-Новороссийск» столкнулись сразу восемь автомобилей.
Фото: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю
По предварительной версии, авария случилась из-за КамАЗа, у которого на спуске отказали тормоза.
Фото: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю
- Водитель не справился с управлением и допустил столкновение с семью автомобилями, двигающимися в попутном направлении, - говорят в полиции Кубани.
Фото: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю
В массовом ДТП пострадал один человек - водитель грузовика. Его увезли в больницу с травмами различной степени тяжести. Остальные автомобили повреждены, из водители и пассажиры не пострадали.
Фото: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю
По факту аварии в полиции проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.
Фото: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю