В Новороссийске в ДТП попали сразу восемь автомобилей

Полиция Новороссийска продолжает работать на месте массового ДТП на федеральной трассе в районе Владимировки.

- Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть в 17:40, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. – В нем говорилось о том, что на 10-ом километре трассы «Керчь-Новороссийск» столкнулись сразу восемь автомобилей.

Фото: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

По предварительной версии, авария случилась из-за КамАЗа, у которого на спуске отказали тормоза.

Фото: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

- Водитель не справился с управлением и допустил столкновение с семью автомобилями, двигающимися в попутном направлении, - говорят в полиции Кубани.

Фото: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В массовом ДТП пострадал один человек - водитель грузовика. Его увезли в больницу с травмами различной степени тяжести. Остальные автомобили повреждены, из водители и пассажиры не пострадали.

Фото: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

По факту аварии в полиции проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.