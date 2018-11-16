Анастасию Волочкову снова засыпали цветами в краснодарском аэропорту

На Кубань снова прибыла Анастасия Волочкова. С Краснодаром у танцовщицы давняя история - с 2004 по 2009 годы она выступала на сцене творческого объединения "Премьера", в которое входит театр балета Юрия Григоровича.

После этого Волочкова долго не появлялась на Кубани, но в последнее время она бывает здесь регулярно с благотворительными концертами, где она выступает на одной сцене с детскими коллективами.

Накануне вечером балерину встречали в аэропорту краевого центра. Сразу на выходе Анастасию буквально засыпали цветами.

volochkova_art Так тепло встретил дорогой моему сердцу Краснодарский край. Здесь мы проведем несколько благотворительных концертов с участием местных творческих коллективов. Все билеты распространены бесплатно Это подарок любимому краю Спасибо за теплый прием! #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #осень #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet

- Долетели прекрасно! Спасибо, я просто в шоке! Цветов много не бывает. Пусть это будет самая тяжелая ноша в моей жизни! - расплылась в улыбке танцовщица.

Момент встречи она опубликовала в своем инстаграме.

- Так тепло встретил дорогой моему сердцу Краснодарский край. Здесь мы проведем несколько благотворительных концертов с участием местных творческих коллективов. Все билеты распространены бесплатно. Это подарок любимому краю. Спасибо за теплый прием - написала Волочкова.

volochkova_art Вот так встречает дорогой моему сердцу Краснодарский Край и мой добрый друг Виолетта @violetta_shteyn организатор лучших проектов. #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #осень #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet

Во время прошлого визита на Кубань Анастасия шокировала своим прозрачным нарядом во время выступления перед детьми. На сцену она вышла в мини-платье с декольте.

А на обратном пути она вызвала недовольство пассажиров рейса в Москву потому что везла с собой 50 килограммов цветов, которые разместила на багажных полках.

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Вот только для своего выступления звезда выбрала ну уж о-очень вызывающий наряд. На сцену Анастасия вышла в мини-платье с глубоким декольте. Гипюровый наряд был с полупрозрачными вставками и едва прикрывал формы балерины (читайте далее)

Директор Волочковой: Скандала с цветами в самолете не было!

Естественно, целое море цветов прима решила забрать с собой в Москву. Несколько самых больших букетов Анастасия взяла сама, остальные ей помогали нести ее помощники. Еще бы - балерине подарили около 30 шикарных букетов. Их общий вес - 50 килограммов! (читайте далее)