Глава наблюдательной комиссии Приамурья, назвавшая Цеповяза «меценатом», сложила полномочия

Председатель общественной наблюдательной комиссии Амурской области Наталья Охотникова сложила свои полномочия. Стоит сказать, что произошло это после того, как она публично заступилась за осужденного на 19 лет Вячеслава Цеповяза.

Зампредседателя региональной ОНК Андрей Зенков об увольнении Натальи Охотниковой 00:00 00:00

Напомним, ранее в своем личном Instagram она написала пост, где заявила, что от рук члена банды цапков не пострадал ни один человек.

- Его дело объединено с делами остальных членов банды Цапков, хотя сам он не обвинялся в убийстве и ни один человек от его рук не пострадал, - писала Наталья Охотникова. - Эти неопровержимые факты исходят из анализа обвинительного заключения, приговора и определения суда. Я хотела донести информацию, что данный человек не убийца.

Травля Натальи началась после поста в Инстаграм. Фото: instagram.com/okhotnikovanatalia/

Кроме того, по ее утверждению, осужденный Цеповяз – «легитимный депутат, меценат и потомственный фермер».

После того, как ее пост в Instagram вызвал общественный резонанс, председатель общественной наблюдательной комиссии Приамурья Наталья Охотникова покинула свой пост. Дозвониться до нее «КП» - Кубань» не удалось.

- До Натальи вы не дозвонитесь, по крайней мере пока. После травли, которая устроила Общественная палата, ей начали поступать угрозы, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» зампредседателя региональной ОНК Андрей Зенков. - За комментариями о сложении ее полномочий вы можете обратиться в Общественную палату. Уйти ее попросили «добровольно-принудительно», скажем так. Каких-либо пояснений мы не услышали. Потому в знак протеста сегодня все члены наблюдательной комиссии сдадут свои мандаты. В том числе и я.

Напомним, Вячеслав Цеповяз продолжает настаивать на том, что опубликованные фото – монтаж. Однако в Генпрокуратуре уже заявили, что все фотографии подлинны и факты грубого нарушения режима в ИК-3 Амурской области установлены. В следственном комитете возбудили уголовное дело о превышении полномочий должностными лицами колонии, которые создавали Цеповязу привилегированные условия.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Кущевская волнуется: Член банды цапков отбирает у жены бизнес, чтобы выйти на свободу

А пока родные погибших в доме фермера Аметова продолжают судиться за компенсацию морального ущерба, цапки, судя по фотографиям в Сети, в местах не столь отдаленных ни в чем себе не отказывают. Красная икра, крабовое мясо, шашлык - со всей этой «тюремной баландой» на фото в арестантской форме - Вячеслав Цеповяз. Уж точно зэк на питание в колонии Амурской области не жалуется. В Кущевской, разумеется, видели эти снимки (подробности)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Генпрокуратура: Цеповяз ежемесячно съедал в колонии деликатесов на 60 тысяч рублей

В Генпрокуратуре рассказали, сколько денег уходило на питание Вячеслава Цеповяза в колонии. Того самого заключенного ИК №3, который засветился на фотографиях с крабами, красной икрой и шашлыками (читайте далее)

Цеповяз продолжает настаивать - снимки с крабами и шашлыками монтаж

Адвокаты члена банды цапков считают - фотографии были сделаны, чтобы помешать Вячеславу вернуть часть имущества после развода (читайте далее)

«Цеповяза не обыскивали»: прокуратура Амурской области уже проверяла, откуда у цапка в колонии шашлыки и крабы

Выяснилось, что зэков в колонии поощряли не за конкретные заслуги перед исправительным учреждением, а просто так. В случае с Цеповязом вполне возможно, что его могли «поблагодарить» за исправные поставки деликатесов ко столу не только арестантов (читайте далее)

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По словам защитника, на фото – не Цеповяз, сам Цеповяз себя на снимках не признает. Более того, осужденный уверяет, что в его колонии нет таких интерьеров (читайте далее)