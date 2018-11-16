2018-11-16T17:18:04+03:00
Общество

Краснодарец борется с водителями, выскакивающими на обочину, выезжая впереди них

Только он не несется по краю трассы, а останавливается, чтобы никто не смог проехать [опрос, видео]
Юлия ДУБИНА
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Автомобилист обратился к обочечникамАвтомобилист обратился к обочечникам
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Только за несколько часов этот ролик посмотрели более 30 тысяч человек. И видео продолжает набирать обороты. Запись не только смотрят, но и активно комментируют. А снял ролик 47-летний краснодарец Андрей Сахранов. Он просто выставил в окно своей машины камеру, когда стоял в пробке, и не пускал проехать по обочине другие авто.

В день, когда и было записано видео, мужчина возвращался в Краснодар по трассе со стороны Горячего Ключа. Ехал домой вместе со своим коллегой из строительной фирмы, в которой работает. На въезде в город мужчины встали в уже привычную для всех пробку.

- Но с правой стороны нас стали обгонять прямо по обочине машины, - рассказал «КП» Андрей. – Вы не представляете, как это бесит многих прилежных водителей. Кто-то, значит, должен стоять в пробке и ждать, когда она продвинется, а кто-то – летит по обочине, поднимая пыль. И, между прочим, езда по краю дороги – нарушение ПДД. Вот мы и решили преградить путь этим лихим водителям. И немного вылезли на обочину, по которой стали очень медленно двигаться – вместе со всеми машинами в заторе.

Обочечники в Краснодаре .

Мужчинам начали тут же сигналить водители, мол, пропусти, не тянись черепахой. Но парни не реагировали.

- Один водила, с московскими номера, весь в золоте, подошел и сказал, что очень торопится, чтобы мы его пропустили. Но мы с ним поговорили, он и встроился обратно, - говорит Андрей Сахранов.

Все это снимали на видео, а потом Андрей выгрузил у себя на странице в соцсетях. И понеслось! Ролик растащили городские паблики и его начали активно комментировать. Народ разделился на два лагеря. Одни встали на сторону мужчины, мол, так и надо. Вторые же, наоборот, другого мнения - за езду по обочинам.

- Обещали меня найти, много что со мной нехорошего сделать, - смеется мужчина. - По их мнению, терпилы должны стоять в пробках, а не проявлять активность.

После такой славы Андрей не растерялся и записал видеообращение для тех, кто хочет с ним встретиться и «поговорить». Но таковых не нашлось. Видимо, испугал богатырский вид мужчины. Ведь сам он – тяжелоатлет, для него сдвинуть грузовик с места – раз плюнуть. Однажды в станице Каневской он протянул за собой несколько метров MAN

Обращение в автомобилистам .

ЗВОНОК ПО ПОВОДУ

Борьбу с нарушителями на дорогах Кубани ведут не только инициативные граждане, но и сотрудники ГИБДД. Гаишники несут дежурство на сложных участках трасс.

- За выезд на обочину предусмотрен штраф в соответствии со ст. 12.15 ч.1 Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги в 1500 рублей! А всего за нарушения по этой статье ежемесячно выписываются 2500 протоколов, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в отделе пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Краснодарскому краю.

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