Двое жителей Кубани прошли слепые прослушивания на шоу «Голос.Перезагрузка»

Новый сезон шоу «Голос.Перезагрузка» в самом разгаре. Настал решающий эпизод слепых прослушиваний, на которых засветились аж двое жителей Кубани. Нарек Геворгян из Краснодара решил не мелочиться и выбрал композицию Константина Меладзе «Я не могу без тебя», которую поет его брат Валерий.

Чего говорить, исполнение краснодарца оказалось таким искренним, голос таким пронзительным, что растрогались не только зрители в зале, но и сам автора хита. И, конечно, Константин Меладзе не смог устоять - он первым нажал на кнопку. Через секунду повернулся и Шнур.

Нарек Геворгян. Я не могу без тебя ..

- Я вырос на песнях Константина Меладзе, потому для проекта выбрал его композицию. Знаю, что было рискованно, но я пел от сердца, это песня обо мне, - признается Нарек.

И в итоге он исполнил свою мечту и выбрал команду Меладзе.

А вот из-за Софии Легран из Сочи развернулась настоящая борьба. Девушка настолько зажигательно исполнила песню Джона Ньюмена «Love Me Again», что к ней повернулись все наставники. Голос девушки настолько поразил судей, что каждый из них хотел взять Софию в свою команду.

- Что вы творите! Какая энергетика! Вы в проекте «Голос»!» - восхищалась Ани Лорак.

- Меня впечатлил ваш низкий голос. Мне кажется, вам ко мне нужно, - настаивал Константин Меладзе.

София Легран. Love Me Again ..

Многим зрителям эта красотка запомнилась длинными косичками (на прическу она потратила 25 часов - Авт.) и своей необычной фамилией. На самом деле Легран - это псевдоним. С французского Legrand переводится как «великий, знатный». Настоящая фамилия Софии Иванова. Она выпускница Белореченской детской музыкальной школы, воспитанница Центра творчества.

После прослушиваний девушка очень долго не могла выбрать между наставниками. Но в итоге остановила свой выбор на Шнуре, который, по словам Софии, ей близок по духу.

Этап слепых прослушиваний завершился. Все наставники набрали по 12 подопечных, и уже через неделю начнутся поединки, которые отсеют часть конкурсантов.

Следующий выпуск можно увидеть «Голос. Перезагрузка» можно увидеть в пятницу в 21:30 на Первом канале.

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