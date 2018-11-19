На Кубани полицейский пытался наладить сотрудничество с американской разведкой, чтобы переехать в США

Кубанский полицейский настолько мечтал покинуть Россию и переехать в США, что решился на сотрудничество с американской разведкой. Мужчина переживал, что не сможет найти работу в новой стране, а потому был готов заслужить доверие заокеанских властей любым способом.

Полицейский был готов передать персональные данные сотрудников полиции, своих знакомых военнослужащих и рассказать о формах и методах работы российских правоохранительных органов, часть которых составляют государственную тайну.

Замысел правоохранителя был разоблачен сотрудниками регионального управления ФСБ.

- В результате объявлено официальное предостережение о недопустимости совершения преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ «Государственная измена», - сообщают в пресс-службе ведомства.

В УФСБ напомнили, что лицо, сообщившее органам безопасности о сотрудничестве либо попытке вербовки иностранной разведкой, от уголовной ответственности освобождается.

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