Депутаты фракции КПРФ предлагают свои поправки к проекту краевого бюджета на 2019 год

По мнению депутатов-коммунистов, документ имеет ряд упущений, и в него необходимо внести поправки.

Во-первых, требуются изменения в доходной части бюджета. По проекту, доходы должны составить в 2019 году 229 654,3 млн. рублей, что больше плановых показателей 2018 года, но, к сожалению, ниже уровня 2017 года, что свидетельствует о продолжении кризисных явлений в экономике края. Доходная часть бюджета в 2019 году планируется меньше 2017 года на 2,5 процента, в 2020 – на 2,1 процента, и только в 2021 году доходы вернутся к уровню 2017-го.

При этом низкие плановые задачи, не позволяющие превзойти уровень 2017 года, ставятся по статье «Безвозмездные поступления». В итоге за три года бюджет недополучит из федерального бюджета, по сравнению с текущим годом, в 2019 году – 7,6 млрд. рублей, в 2020 – 13,2 млрд., а в 2021 году – 15,2 млрд. рублей.

Конкретно: сумма планируемых дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ снизится в 2019 году на 2,3 млрд. рублей; субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии) снизятся на 0,4 млрд. рублей; субвенции бюджетам субъектов РФ уменьшатся на 0,6 млрд. рублей; сумма поступлений иных межбюджетных трансфертов по сравнению с 2018 годом снизится почти в 10 раз и уменьшится на 4,5 млрд. рублей.

Кроме того, в проекте Закона на 2019 год не предусмотрены следующие источники дохода, которые были в 2018 году: субсидии бюджетам субъектов РФ на реализацию Федеральных целевых программ; субсидии бюджетам субъектов РФ на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности; субсидии бюджетам субъектов РФ на реализацию мероприятий госпрограммы «Доступная среда»; субсидии бюджетам субъектов РФ на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом; субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования.

Также проект закона о бюджете показывает неэффективную работу хозяйствующих субъектов, в уставном капитале которых есть доля Краснодарского края. За это направление работы отвечает краевой департамент имущественных отношений, но доходы от таких предприятий упадут в 2019 году на 36,7 процентов. Если не предпринять действенных мер, то по данной статье доходов падение продолжится и в последующие годы.

То же самое – по работе государственных унитарных предприятий. В проекте закона заложено падение поступлений в бюджет по этой строке: по итогам текущего года прогнозируется снижение на 39 процентов, а в следующем году – еще на 42. Краевой департамент имущественных отношений объясняет такую тенденцию планируемой оптимизацией количества ГУПов, но этому вопросу необходимо уделить самое серьезное внимание.

Во-вторых, к проекту бюджета есть серьезные вопросы и по расходной части. В целом по большинству краевых программ сохраняется рост расходов по сравнению с показателями 2018 года, но 11 краевых программ предлагается принять с уменьшением финансирования ряда мероприятий.

Особую озабоченность вызывают плановые показатели 2019 года по четырем краевым программам:

- «Развитие здравоохранения». Снижение на 1,3 млрд. рублей;

— «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры». Снижение на 1,4 млрд. рублей;

— «Развитие культуры». Финансирование уменьшается в 2 раза – на сумму 3,1 млрд. рублей;

— «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Снижение на 0,8 млрд. рублей.

Теперь – более детально по этим программам.

По государственной программе «Развитие здравоохранения»:

— из проекта закона исключена строка «Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным группам населения в обеспечении лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, кроме групп населения, получающих инсулины, таблетирование снижающие сахар препараты, средства самоконтроля и диагностические средства, либо перенесших пересадки органов и тканей, получающих иммунодепрессанты», а в 2018 году на неё было запланировано 2,2 млрд рублей;

— подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» на 2019 год предусмотрена в размере 704 млн. рублей, а при принятии бюджета 2018 года планировалось финансирование в размере 3,85 млрд. рублей (то есть происходит сокращение на 3,1 млрд. рублей);

— строка «Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по строительству и реконструкции объектов здравоохранения, включая проектно-изыскательские работы, необходимых для организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи» на 2019 год предусмотрены в размере 210 млн. рублей, а при принятии бюджета на 2018 год финансирование предполагалось 335,4 млн. рублей (сокращение на 125 351,10 тыс. рублей);

— по подпрограмме «Развитие системы раннего выявления заболеваний, включая проведение медицинских осмотров населения» предусматривается всего 152 млн. рублей, а в текущем бюджете планировалось финансирование 3,4 млрд., то есть предполагается сокращение на 3,3 миллиарда);

— мероприятия по подготовке врачебных кадров для сельского здравоохранения предусмотрены в объеме всего 10,9 млн. рублей, а в плане 2018 года было 15,8 млн. рублей, то есть имеем сокращение почти на 5 млн. рублей.

В рамках государственной программы «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры»:

— подпрограмма «Жилище» предусматривает в проекте финансирование в размере примерно 1,85 млрд. рублей. Но при принятии бюджета 2018 года здесь значилось около 2,4 миллиарда, то идет сокращение почти на 529 млн. рублей.

В рамках государственной программы «Развитие культуры»:

— на 2019 год предусмотрены субсидии на укрепление материально-технической базы, техническое оснащение муниципальных учреждений культуры в размере 24,4 млн. рублей. В то же время при принятии бюджета 2018 года утверждался план более 123 млн. рублей (сокращение – почти на 99 млн. рублей);

— на статью расходов «Кадровое обеспечение сферы культуры» планируется 8,3 млн. рублей, а при принятии бюджета на 2018 год план составлял 3,1 млрд. рублей.

И, наконец, по программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»:

— из бюджета 2019 года исчезла государственная поддержка виноделия (ранее сюда планировалось 11 млн. рублей) и господдержка организации сельских усадеб в малых сельских населенных пунктах;

— существенно уменьшается финансирование раздела «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» за счет уменьшения расходов по статье «Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе» и полного отсутствия строки «Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также приобретения техники и оборудования» (в 2018 году на эти цели был выделено 1,072 млрд рублей);

— мало внимания министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности уделено вопросам научно-исследовательских работ и повышению квалификации кадров, и, как результат, в проекте бюджета по статье «Проведение научно-исследовательских работ и повышение квалификации кадров АПК» предусмотрено только 8,7 млн. рублей, по статье «Научное обеспечение агропромышленного комплекса» – всего 3,2 млн. рублей, а по статье «Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации кадров» — лишь 5,5 миллионов;

— на развитие первичного семеноводства риса предлагается выделить только 1,2 млн. рублей, что крайне недостаточно для такой отрасли. Также не уделено внимания научно-исследовательским работам по созданию адаптивных сортовых комплексов риса для микрозонального районирования на территории края;

— по разделу «Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей» в проекте закона предусмотрено финансирование в размере 839,1 млн. рублей, а при принятии бюджета на 2018 год планировалось на 114, 5 млн. рублей больше, или 953,6 миллиона;

— субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства предусмотрены в размере 276,5 млн. рублей, а вот при принятии бюджета на 2018 год было записано 387 млн. (сокращение – на 110,5 миллионов);

— субсидии на повышение продуктивности в молочном предусмотрены в размере 562,6 млн. рублей, а на текущий год планировалось 566,6 миллиона (сокращение – на 4 млн. рублей);

— финансовое обеспечение мероприятий по поддержке сельскохозяйственного производства предусмотрено в проекте в сумме 330,6 млн. рублей, но на 2018 год планировалось 356,5 миллионов (сокращение – почти на 26 млн. рублей).

На основании изученных материалов депутаты фракции КПРФ вносят следующие предложения:

Первое. Предусмотреть в доходной части бюджета возможные поступления в краевой бюджет на 2019 год неучтенных субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации – на уровне 2018 года.

Второе. Краевому департаменту имущественных отношений предлагается скорректировать свои предложения в доходную часть бюджета – в части увеличения поступлений в бюджет края за счет хозяйствующих товариществ и обществ, в уставном капитале которых Краснодарский край имеет долю, а также доходов от государственных унитарных предприятий.

Третье. В расходной части бюджета предлагается предусмотреть увеличение финансирования следующих государственных программ:

— «Развитие здравоохранения»;

— «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры»;

— «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Краснодарском крае» — до 30 млн. рублей (в проекте Закона – 16,7 млн. рублей);

— «Газификация Краснодарского края» — до 500 млн. рублей (в проекте закона предусмотрено 300 млн. рублей).

Четвертое. Необходимо, с учетом большой социальной значимости, увеличить финансирование подпрограммы «Укрепление материально-технической базы муниципальных архивов Краснодарского края» до 15 млн. рублей (в проекте предусмотрено 5 млн. рублей).

Пятое. Увеличить финансирование по разделу «Гранатовая поддержка общественных инициатив и мероприятий, направленных на формирование и укрепление гражданского общества и гражданской идентичности» до 80 млн. рублей (в проекте предусмотрено 51,7 млн. рублей).

Шестое. Автомобильные дороги. Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения следует предусмотреть на 2019 год в размере 619 млн. рублей. Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения нужно предусмотреть в размере 1,96 млрд. рублей.

Седьмое. Водоснабжение. Из краевого бюджета необходимо предоставить в 2019 году субсидии бюджетам муниципальных образований – на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по организации водоснабжения – с увеличением на 200 млн. руб., то есть довести до 407 млн. рублей.

Восьмое. Предлагаем предоставить в 2019 году субсидии местным бюджетам – на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по организации теплоснабжения населения – с увеличением на 300 млн. рублей, то есть довести до 586 миллионов.

Депутаты фракции КПРФ готовы предоставить все свои предложения по указанным вопросам – в виде таблицы поправок к проекту Закона Краснодарского края «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».