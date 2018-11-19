Глава Адыгеи принял участие в совещании под председательством президента РФ

Сегодня президент РФ в Санкт-Петербурге посетил предприятие «Герофарм», где провел выездное совещание по вопросам лекарственного обеспечения. В нем принял участие глава РА Мурат Кумпилов.

Участники совещания обсудили проблемы доступности медикаментов для населения, механизмы контроля за качеством лекарственной продукции, а также практику закупок препаратов в разных субъектах страны, уделив особое внимание системе льготного лекарственного обеспечения в регионах. С докладами выступили министр здравоохранения Вероника Скворцова и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, возглавлявший рабочую группу по подготовке к мероприятию.

Открывая совещание, глава государства акцентировал внимание собравшихся на основных задачах по обеспечению граждан страны лекарствами в необходимом объеме. В целом на лекарственное обеспечение в государстве ежегодно тратится более 380 млрд рублей бюджетных средств.

- Нам нужно четко, ясно понимать, насколько рационально они используются, позволяют ли эти траты снять с людей бремя расходов на необходимые лекарственные препараты, - указал президент. - Главное, чтобы люди, независимо от того, где они живут, получали необходимую помощь.

Президент РФ напомнил, что тема лекарственного обеспечения обсуждалась на отдельном совещании в июне, а на данный момент к дискуссии приглашены и руководители регионов.

- Это важно, так как именно субъекты Федерации несут основную нагрузку ответственности по лекарственному обеспечению граждан, - пояснил глава государства.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

В рамках совещания руководитель страны отдельно остановился на проблеме доступности именно льготных лекарств. Действующую систему льготного обеспечения лекарствами президент РФ назвал малопродуктивной и поручил навести порядок и с регистром льготных категорий граждан, и с перечнем препаратов для них.

Указывая на важность развития отечественной фармакологии, президент страны отметил достижения предприятия, на территории которого проходит совещание.

- Пуск этого нового производства, причём производства полного цикла, от субстанции до готовых лекарственных форм, – безусловно, это хорошее, особое событие, прежде всего для людей, которые страдают диабетом, а их в нашей стране около 4,5 миллиона – во всяком случае, так было в прошлом году, - отметил президент.

Планируется, что завод будет производить инсулиновые препараты в объёмах, которые полностью обеспечат потребности нашей страны в таких лекарствах.

- Хотел бы вновь подчеркнуть: повышение качества и продолжительности жизни граждан – это одна из ключевых целей развития страны. Именно вокруг этих задач, вокруг человека всё должно крутиться, всё строиться, в том числе и наши национальные проекты и программы, - подчеркнул глава государства.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

По итогам заседания глава РА Мурат Кумпилов отметил, что в Адыгее из года в год увеличивается финансирование лекарственного обеспечения, выполняются все поручения федерального центра, в том числе по льготным услугам, доступности лекарств, по контролю за их качеством.

- В ходе совещания глава государства поставил ряд задач по повышению эффективности системы лекарственного обеспечения в стране, развитию отечественного производства лекарственных препаратов. В этом плане у нас уже 71% лекарств, закупаемых министерством здравоохранения РА, произведены в России. В 2016 году этот показатель составлял еще 44%. Мы отчетливо понимаем, к каким последствиям для здоровья людей может привести отсутствие необходимых лекарств в нужное время, поэтому и в дальнейшем будем уделять вопросам лекарственного обеспечения самое пристальное внимание», - отметил Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи также подчеркнул важность для регионов решения руководства страны о передаче с 1 января 2019 года части полномочий по обеспечению высокозатратными лекарствами пациентов, страдающих орфанными заболеваниями. В Адыгее это позволит уменьшить нагрузку на республиканский бюджет на 84,3 млн рублей.

На постоянном контроле главы РА - обеспечение доступности лекарственными препаратами для жителей республики. В Адыгее ведется работа по льготному обеспечению лекарствами, действует широкая аптечная сеть. На региональном уровне установлены предельные оптовые надбавки на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП). По данным Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, в июле 2018 года средняя величина розничной торговой надбавки на ЖНВЛП в Адыгее составила 7 % при среднероссийском показателе в 23 % .

Поручения президента страны касались и организации разумного подхода в расходовании бюджетных средств на закупку лекарств. В этом направлении в Адыгее ведется системная работа. При госзакупках лекарственных препаратов обеспечена конкуренция. Эффективно проведенные аукционы позволили сэкономить почти 68 млн. рублей. Эти средства были направлены на увеличение количества и ассортимента приобретаемых лекарственных препаратов и медицинских изделий.

В целом из бюджетов всех уровней на лекарственное обеспечение в Адыгее в 2016 году было направлено 810,9 млн. рублей, в 2017 году – 841,9 млн. рублей, в 2018 – 867 млн. рублей.