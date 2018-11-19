Глава Адыгеи поздравил с 75-летним юбилеем народного артиста России Аслана Нехая

В государственной филармонии РА состоялся юбилейный концерт Аслана Нехая - народного артиста России, Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии, заслуженного деятеля искусств Кубани и Абхазии, обладателя Ордена Дружбы и медалей «Слава Адыгеи», «Международной черкесской ассоциации», лауреата премий правительства РФ, РА и премии имени Д. Д.Шостаковича.

Поздравить с 75-летним юбилеем художественного руководителя государственного ансамбля народной песни Адыгеи «Исламей» и одного из самых известных композиторов Северного Кавказа прибыл глава РА.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Обращаясь к юбиляру, Мурат Кумпилов отметил широкую известность творчества Аслана Нехая не только в Адыгее, но и за её пределами. Композитор прославился как преданный своему любимому делу мастер, автор первой национальной оперы, ряда оркестровых и вокальных произведений. Все они входят образовательные программы учреждений культуры и искусства республики, исполняются различными музыкальными коллективами и составляют основной репертуар созданного Асланом Нехаем Государственного ансамбля народной песни Адыгеи «Исламей».

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

- Сегодня «Исламей» - один из самых известных брендов не только нашей республики, но и всего Кавказа. Успех ансамбля важен для Адыгеи. Своим творчеством коллектив вносит значимый вклад в популяризацию национальной адыгской культуры; развитие межкультурного диалога с другими регионами России и иностранными государствами; способствует укреплению всесторонних связей с адыгской диаспорой за рубежом. Творческая деятельность «Исламея» помогает и в приобщении молодежи к духовным и историческим ценностям. Во многом этому способствует и Ваша, Аслан Касимович, активная наставническая, а также общественная деятельность, - отметил глава Республики Адыгея.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Мурат Кумпилов напомнил, что Аслан Нехай был инициатором и организатором создания Союза композиторов Республики Адыгея, воспитал много замечательных вокалистов. Глава республики отметил, что и сегодня юбиляр продолжает уделять большое внимание развитию молодых талантов. Все это играет значимую роль в решении вопросов государственной культурной политики в регионе, считает Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи также передал поздравления от министра культуры РФ Владимира Мединского. За большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную деятельность Аслан Нехай удостоен благодарности министерства культуры РФ.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Поздравления прозвучали от председателя Госсовета-Хасэ РА Владимира Нарожного, председателя правления Союза композиторов России, народного артист России Рашида Калимуллина, ответственного секретаря Союза композиторов России Павла Левадного. Приехали поздравить композитора делегации из КБР и КЧР, Краснодарского края, делегация из родного для Аслана Нехая Теучежского района.

В ответном слове Аслан Нехай поблагодарил всех за поздравления в свой адрес. Далее состоялся концерт. Лучшие музыкальные композиции исполнили артисты государственного ансамбля песни и танца Адыгеи «Исламей», Государственного симфонического оркестра ГФРА. Центральной частью творческой программы стали фрагменты из первой национальной оперы «Раскаты далекого грома», написанной композитором Асланом Нехаем по одноименному роману Исхака Машбаша.