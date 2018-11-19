2018-11-19T18:25:47+03:00
Карта Кубани

Глава Адыгеи поздравил с 75-летним юбилеем народного артиста России Аслана Нехая

Его юбилейный концерт состоялся в филармонии РА
Вера МАКСИМОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы главы Республики АдыгеяФото пресс-службы главы Республики Адыгея
Изменить размер текста:

В государственной филармонии РА состоялся юбилейный концерт Аслана Нехая - народного артиста России, Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии, заслуженного деятеля искусств Кубани и Абхазии, обладателя Ордена Дружбы и медалей «Слава Адыгеи», «Международной черкесской ассоциации», лауреата премий правительства РФ, РА и премии имени Д. Д.Шостаковича.

Поздравить с 75-летним юбилеем художественного руководителя государственного ансамбля народной песни Адыгеи «Исламей» и одного из самых известных композиторов Северного Кавказа прибыл глава РА.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Обращаясь к юбиляру, Мурат Кумпилов отметил широкую известность творчества Аслана Нехая не только в Адыгее, но и за её пределами. Композитор прославился как преданный своему любимому делу мастер, автор первой национальной оперы, ряда оркестровых и вокальных произведений. Все они входят образовательные программы учреждений культуры и искусства республики, исполняются различными музыкальными коллективами и составляют основной репертуар созданного Асланом Нехаем Государственного ансамбля народной песни Адыгеи «Исламей».

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

- Сегодня «Исламей» - один из самых известных брендов не только нашей республики, но и всего Кавказа. Успех ансамбля важен для Адыгеи. Своим творчеством коллектив вносит значимый вклад в популяризацию национальной адыгской культуры; развитие межкультурного диалога с другими регионами России и иностранными государствами; способствует укреплению всесторонних связей с адыгской диаспорой за рубежом. Творческая деятельность «Исламея» помогает и в приобщении молодежи к духовным и историческим ценностям. Во многом этому способствует и Ваша, Аслан Касимович, активная наставническая, а также общественная деятельность, - отметил глава Республики Адыгея.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Мурат Кумпилов напомнил, что Аслан Нехай был инициатором и организатором создания Союза композиторов Республики Адыгея, воспитал много замечательных вокалистов. Глава республики отметил, что и сегодня юбиляр продолжает уделять большое внимание развитию молодых талантов. Все это играет значимую роль в решении вопросов государственной культурной политики в регионе, считает Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи также передал поздравления от министра культуры РФ Владимира Мединского. За большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную деятельность Аслан Нехай удостоен благодарности министерства культуры РФ.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Поздравления прозвучали от председателя Госсовета-Хасэ РА Владимира Нарожного, председателя правления Союза композиторов России, народного артист России Рашида Калимуллина, ответственного секретаря Союза композиторов России Павла Левадного. Приехали поздравить композитора делегации из КБР и КЧР, Краснодарского края, делегация из родного для Аслана Нехая Теучежского района.

В ответном слове Аслан Нехай поблагодарил всех за поздравления в свой адрес. Далее состоялся концерт. Лучшие музыкальные композиции исполнили артисты государственного ансамбля песни и танца Адыгеи «Исламей», Государственного симфонического оркестра ГФРА. Центральной частью творческой программы стали фрагменты из первой национальной оперы «Раскаты далекого грома», написанной композитором Асланом Нехаем по одноименному роману Исхака Машбаша.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Глава Адыгеи провел встречу с муфтием мусульман Адыгеи и Краснодарского края
Участники диалога обсудили ход реализации решений заседания Совета при главе по взаимодействию с религиозными объединениями, а также процесс перехода мусульманской общественности к единообразию ритуалов
Глава Адыгеи принял профессора МГУ – известного эксперта в области регионального развития
В Адыгею с научно-образовательной целью прибыла профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ им. Ломоносова Наталья Зубаревич
Новости 24
В Туапсе во время авторалли перевернулась машина
В Новороссийске внедорожник врезался в забор
Десятилетний план развития лесного фонда утвердили на Кубани
В Краснодаре откроется выставка тактильных картин
80 семей на Кубани получили поддержку государства
На Кубани охотник случайно застрелили своего товарища
В Кропоткине мужчина маскировался под шапкой и повязкой при ограблении офиса микрозаймов
В Краснодаре отремонтируют светофор на улице Северной
В Новороссийске в аварию попали КамАЗ и семь машин
Более 21000 нарушений ПДД выявили за сутки на дорогах Краснодарского края
В Геленджике от угарного газа умерло два человека
Эксперты составили топ-5 вакансий ноября в Краснодаре
Бизнес-клиенты ПАО «ТНС энерго Кубань» высоко оценили преимущества «Личного кабинета»
На Кубани стартовала неделя «Живой классики»
На Кубани младшего сержанта осудили за уклонение от службы и хранение наркотиков
Гуманитарная помощь доставлена активистами крайкома КПРФ жителям пострадавших от наводнения районов
Украинских рыбаков задержали в Ейском лимане
На Кубани за сбыт наркотиков судили военнослужащего
ВТБ удвоил выдачи кредитных продуктов через контакт-центр