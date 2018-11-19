2018-11-19T18:30:29+03:00
Общество

«Размером с кошачий лоток»: квартиру в 10 «квадратов» продают в Краснодаре за полмиллиона рублей

Правда, со всей мебелью и техникой
Юлия ДУБИНА
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В квартире хороший ремонтВ квартире хороший ремонт
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В Краснодаре нашлась самая маленькая в городе квартира. Ее даже выставили на продажу и хотят за нее – почти полмиллиона рублей. Жилье – всего 10 квадратных метров.

В санузле уложен дорогой кафель

В санузле уложен дорогой кафель

В квартире есть санузел и ма-а-аленькая комнатушка. Эту недвижимость даже прозвали «кошачьим лотком» - настолько она мала. Зато цена – не такая мизерная - 450 тысяч рублей.

Есть даже кресло-кровать

Есть даже кресло-кровать

Эта «однушка», если, конечно, так можно назвать 10 квадратных метров, находится в прославленном в городе Музыкальном микрорайоне.

В объявлении о продаже подробно расписано все ее «преимущества»: «жилая площадь 6 метров квадратных, есть кресло-кровать, маленький письменный стол, кухня и стеллаж, на котором расположился мини холодильник.

Даже маленький коридор

Даже маленький коридор

Сделан хороший ремонт, теплый пол, дорогая металлическая дверь, керамогранитная плитка в комнате, финский кафель в санузле и стены отделаны декоративной штукатуркой. Квартира на первом этаже».

На кухне есть маленький холодильник

На кухне есть маленький холодильник

Звоним по объявлению с одним вопросом – почему такая маленькая и такая дорогая?

- Все финансовые вопросы решаются при осмотре, там очень хороший ремонт, - ответил продавец. – И продается квартира с мебелью и бытовой техникой. И вообще, она идеально подойдет для мини офиса или проживания одного человека.

И бойлер на 15 литров

И бойлер на 15 литров

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