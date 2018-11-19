В лесополосе под Краснодаром нашли выброшенные коробки с вакциной от гриппа

Сообщение о том, что в лесополосе под Краснодаром нашли несколько коробок с вакциной от гриппа, появилось в одном из городских пабликов.

Коробки нашли в лесополосе. Фото: Типичный Краснодар

- Коробки с госзаказом вакцин выбросили в лесополосе Краснодара, их нашли наши подписчики. Судя по маркировке, срок их годности еще не вышел. Как они там оказались — неизвестно, - написано под фотографиями коробок, валяющихся в лесу.

Срок годности еще не закончился. Фото: Типичный Краснодар

На самих коробках надпись «Госзакупка. Вакцина. Срочный груз.». . Автор фото не поленился и вскрыл ящики, они оказались практически полными, а внутри лежали упаковки с вакциной «Совигрипп». Именно этот «укол» с 2015 года ставится всем желающим совершенно бесплатно. Сам препарат не предназначен для детей и ее колют только с 18 лет.

Судя по маркировке коробок на фото, вакцина выпущена совсем недавно - в октябре 18 года. А до окончания ее срока годности еще 10 месяцев.

Автор фотографии не указал конкретного места, где именно он нашел коробки с лекарственным препаратом. В полицию он, тоже, судя по всему не обратился. Поэтому и стражи порядка не торопятся выяснят, откуда коробки и действительно ли она валяются в лесу под Краснодаром.

- По данному факту ничего сказать не можем, звоните в Минздрав, - сообщили в краевом МВД.

Таким препаратом вакцинируют бесплатно. Фото: Типичный Краснодар

Кубанские медики по этому поводу комментариев тоже пока не дают, мол, подтверждения, что вакцину выкинули кубанские врачи, пока нет.

На фото видно, что коробок пять, все они новые. Откуда они взялись, и кто их вывез в лес пока не ясно. Кстати в каждой упаковке есть шприц и страшно подумать, что могло бы произойти, если бы коробки обнаружили дети.

КОММЕНТАРИЙ МИНЗДРАВА

Проводитсчя сверка вакцин в поликлиниках города

Начальник управления здравоохранения Краснодара Екатерина Устинова прокомментировала ситуацию:

- В медицинских учреждениях города в настоящее время проводятся проверки – ревизия всех остатков вакцины. По ее результатам станет понятно, куда конкретно эта партия поступила, и была ли она в принципе в Краснодаре, - сообщила она. - Во всех городских поликлиниках сейчас проводят полную сверку – сколько вакцины из этой серии использовано, сколько осталось с проверкой наличия.

На основании маркировки установлено, что закупка вакцины производились для поликлиник Краснодарского края. Ревизия призвана установить, поступала ли вакцина в какую-либо из поликлиник Краснодара, восстановить все обстоятельства случившегося. На основании итогов проверки будут сделаны выводы.