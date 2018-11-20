2018-11-20T09:10:53+03:00
Карта Кубани

Глава Адыгеи провел встречу с председателем Союза композиторов России

Участники встречи обсудили вопросы развития музыкального творчества в регионе
Вера МАКСИМОВА
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Фото пресс-службы главы Республики АдыгеяФото пресс-службы главы Республики Адыгея
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Сегодня в доме правительства РА глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел встречу с председателем правления Союза композиторов России, народным артистом России Рашидом Калимуллиным и ответственным секретарем Союза композиторов России Павлом Левадным.

Во встрече также приняли участие заместитель премьер-министра РА Наталья Широкова, министр культуры РА Юрий Аутлеви руководитель государственного ансамбля народной песни Адыгеи «Исламей» Аслан Нехай.

Участники встречи обсудили вопросы развития музыкального творчества в регионе. Мурат Кумпилов приветствовал гостей и выразил заинтересованность в сотрудничестве с Союзом композиторов России и совместной реализации творческих проектов в Адыгее.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

- Для нас важно взаимодействие с Союзом композиторов РФ в развитии национального искусства, профессиональной музыкальной культуры, основой которой является классическая музыка. Мы заинтересованы в том, чтобы наша республика становилась площадкой для масштабных творческих проектов. Адыгея обладает большим потенциалом, традициями, национальной культурой. Среди тех, кто прославляет музыкальное искусство Адыгеи, - известный композитор Аслан Нехай. Его произведения в исполнении артистов возглавляемого им ансамбля «Исламей» представляют культуру республики не только в России, но и за рубежом, - отметил Мурат Кумпилов.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Руководитель Союза композиторов России поблагодарил за теплый прием в Адыгее и отметил важность развития национальной культуры в регионах. Рашид Калимуллин высоко оценил уровень профессионализма и самобытность творчества Аслана Нехая как создателя первой национальной оперы «Раскаты далекого грома», а также выступил с инициативой развития диалога между творческими коллективами республики и Союзом композиторов РФ.

- Нам важно наладить диалог между культурами разных регионов для взаимообогащения и обмена опытом. Мы можем помочь вам усилить школу композитов в Адыгее. Будем курировать эту работу, - сказал Рашид Калимуллин.

Участники встречи обсудили возможность проведения в Адыгее фестиваля музыки юга России и ряда других проектов при поддержке Союза композиторов России. Особое внимание было уделено вопросам подготовки и обучения композиторов и музыкантов. Рашид Калимуллин также предложил поддержать развитие в регионе детского духового оркестра.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Глава Адыгеи подчеркнул, что в Адыгее создаются все условия для поиска и становления молодых талантов, действует широкая сеть образовательных организаций, творческих объединений, развиваются различные виды искусства. Мурат Кумпилов также выразил заинтересованность в совместном с Союзом композиторов РФ продвижении интересов региона на федеральном уровне, в том числе в выделении целевых мест для обучения молодых талантов Адыгеи в ведущих консерваториях страны.

В завершение Мурат Кумпилов поручил профильному министерству включить в повестку ближайшего заседания Совета при Главе РА по культуре и искусству вопрос о создании специализированной школы для подготовки композиторов.

Отметим, в этом году Союзу композиторов Республики Адыгея исполняется 25 лет. В настоящее время он объединяет 7 композиторов и музыковедов.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

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