2018-11-20T09:21:53+03:00
Карта Кубани

Вопросы лекарственного обеспечения в Адыгее взяты на особый контроль

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провёл планёрное совещание, одной из главных тем которого стала ситуация с лекарственным обеспечением в регионе
Вера МАКСИМОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы главы Республики АдыгеяФото пресс-службы главы Республики Адыгея
Изменить размер текста:

Участие в работе приняли: премьер-министр РА Александр Наролин, руководитель администрации главы РА и кабинета министров РА Мурат Тхакушинов, вице-премьеры РА Вячеслав Сапиев и Наталья Широкова, руководители отраслевых министерств.

Напомним, тема доступности и качества медикаментов для населения обсуждалась 16 ноября 2018 года на выездном совещании в Санкт-Петербурге под председательством Президента России Владимира Путина.

Глава республики подчеркнул, что Президент РФ ставит задачи по повышению эффективности системы лекарственного обеспечения и развитию отечественного производства лекарственных препаратов.

- Речь идёт о жизни и здоровье наших граждан. Отсутствие лекарств или некачественные препараты могут нанести существенный ущерб людям, на благо которых нацелена вся наша работа. Необходимо держать вопросы лекарственного обеспечения на особом контроле, оперативно реагировать на обращения граждан по данной тематике и в каждом конкретном случае принимать все требуемые меры, - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Глава республики передал поступившие в его адрес обращения граждан, касающиеся вопросов лекарственного обеспечения и работы системы здравоохранения, министру здравоохранения РА Рустему Меретукову, поручив тщательно рассмотреть каждое из них.

Отметим, в Адыгее госзакупки медикаментов проводятся в форме аукционов, благодаря конкуренции в этом году удалось сэкономить почти 68 млн. рублей. Эти средства были направлены на увеличение количества и ассортимента приобретаемых лекарственных препаратов и медицинских изделий. При этом объёмы финансирования на лекарственное обеспечение год от года увеличиваются: если в 2016 году на закупку лекарств в Адыгее было израсходовано 810,9 млн. рублей, то в 2017 году – 841,9 млн. рублей, а в 2018 – 867 млн. рублей. Более 71% препаратов, закупаемых министерством здравоохранения РА, произведены в России.

Средняя величина розничной торговой надбавки на жизненно важные лекарственные препараты в регионе составляет по данным Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 7% при среднероссийском показателе в 23% (по данным на июль текущего года).

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Глава Адыгеи провел встречу с муфтием мусульман Адыгеи и Краснодарского края
Участники диалога обсудили ход реализации решений заседания Совета при главе по взаимодействию с религиозными объединениями, а также процесс перехода мусульманской общественности к единообразию ритуалов
Глава Адыгеи принял профессора МГУ – известного эксперта в области регионального развития
В Адыгею с научно-образовательной целью прибыла профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ им. Ломоносова Наталья Зубаревич
Новости 24
В Краснодаре тушат пожар в квартире
Правоохранители проверят информацию об избиении пенсионерки в Северском районе
Стадион «Краснодар» оцепили полицейские и бойцы Росгвардии
В Тихорецком районе возобновили подачу отопления
На Кубани после шести лет розыска задержали подозреваемого в убийстве
На Кубани прогнозируют мокрый снег и гололедицу
В горздраве Краснодара прокомментировали ситуацию с выброшенными в лес коробками с вакцинами
170 СМИ закрылись на Кубани за полтора года
В Белореченском районе построят детский сад
В Краснодаре на улице Герцена запретят парковку машин
В Туапсе во время авторалли перевернулась машина
В Новороссийске внедорожник врезался в забор
Десятилетний план развития лесного фонда утвердили на Кубани
В Краснодаре откроется выставка тактильных картин
80 семей на Кубани получили поддержку государства
На Кубани охотник случайно застрелили своего товарища
В Кропоткине мужчина маскировался под шапкой и повязкой при ограблении офиса микрозаймов
В Краснодаре отремонтируют светофор на улице Северной
В Новороссийске в аварию попали КамАЗ и семь машин
Более 21000 нарушений ПДД выявили за сутки на дорогах Краснодарского края
В Геленджике от угарного газа умерло два человека
Эксперты составили топ-5 вакансий ноября в Краснодаре
Бизнес-клиенты ПАО «ТНС энерго Кубань» высоко оценили преимущества «Личного кабинета»
На Кубани стартовала неделя «Живой классики»
На Кубани младшего сержанта осудили за уклонение от службы и хранение наркотиков
Гуманитарная помощь доставлена активистами крайкома КПРФ жителям пострадавших от наводнения районов
Украинских рыбаков задержали в Ейском лимане
На Кубани за сбыт наркотиков судили военнослужащего
ВТБ удвоил выдачи кредитных продуктов через контакт-центр