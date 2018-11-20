Вопросы лекарственного обеспечения в Адыгее взяты на особый контроль

Участие в работе приняли: премьер-министр РА Александр Наролин, руководитель администрации главы РА и кабинета министров РА Мурат Тхакушинов, вице-премьеры РА Вячеслав Сапиев и Наталья Широкова, руководители отраслевых министерств.

Напомним, тема доступности и качества медикаментов для населения обсуждалась 16 ноября 2018 года на выездном совещании в Санкт-Петербурге под председательством Президента России Владимира Путина.

Глава республики подчеркнул, что Президент РФ ставит задачи по повышению эффективности системы лекарственного обеспечения и развитию отечественного производства лекарственных препаратов.

- Речь идёт о жизни и здоровье наших граждан. Отсутствие лекарств или некачественные препараты могут нанести существенный ущерб людям, на благо которых нацелена вся наша работа. Необходимо держать вопросы лекарственного обеспечения на особом контроле, оперативно реагировать на обращения граждан по данной тематике и в каждом конкретном случае принимать все требуемые меры, - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Глава республики передал поступившие в его адрес обращения граждан, касающиеся вопросов лекарственного обеспечения и работы системы здравоохранения, министру здравоохранения РА Рустему Меретукову, поручив тщательно рассмотреть каждое из них.

Отметим, в Адыгее госзакупки медикаментов проводятся в форме аукционов, благодаря конкуренции в этом году удалось сэкономить почти 68 млн. рублей. Эти средства были направлены на увеличение количества и ассортимента приобретаемых лекарственных препаратов и медицинских изделий. При этом объёмы финансирования на лекарственное обеспечение год от года увеличиваются: если в 2016 году на закупку лекарств в Адыгее было израсходовано 810,9 млн. рублей, то в 2017 году – 841,9 млн. рублей, а в 2018 – 867 млн. рублей. Более 71% препаратов, закупаемых министерством здравоохранения РА, произведены в России.

Средняя величина розничной торговой надбавки на жизненно важные лекарственные препараты в регионе составляет по данным Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 7% при среднероссийском показателе в 23% (по данным на июль текущего года).