В Республике Адыгея прошло XXX заседание Госсовета-Хасэ

На XXX заседании Госсовета-Хасэ РА, прошедшего с участием главы РА Мурата Кумпилова, депутаты приняли в первом чтении проект закона РА «О республиканском бюджете РА на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг». Министр финансов РА Довлетбий Долев доложил об основных параметрах регионального бюджета.

С учетом поправок, внесённых комитетом по бюджетно-финансовой, налоговой, экономической политике, предпринимательству и внешнеэкономическим связям, окончательный вариант бюджета был одобрен депутатами в первом чтении.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Планируется, что общие доходы бюджета составят 18,7 млрд. рублей. Из них налоговые и неналоговые доходы ожидаются на уровне 10,3 млрд. рублей, безвозмездные – 8,4 млрд. рублей. Исходя из расходной части, дефицит бюджета предполагается на уровне 5,9%.

Было отмечено, что на прежнем уровне сохранены объемы дотаций на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований. Объемы субвенций территориям на осуществление государственных полномочий предусмотрены в сумме 40,9 млн. рублей, что больше в 1,9 раза, чем в 2018 году.