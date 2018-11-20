Мурат Кумпилов: «Незаконные рубки леса необходимо полностью пресечь»

Проблему незаконных рубок леса обсуждали сегодня в рамках координационного совещания по обеспечению правопорядка в РА под председательством главы Адыгеи Мурата Кумпилова.

По информации начальника управления лесами РА Рашида Бельмехова, с начала года в республике зафиксировано 10 фактов незаконных вырубок, объём которых составил около 400 кубических метров. По девяти случаям правоохранительными органами возбуждены уголовные дела, по одному – административное.

По словам докладчика, все сведения о договорах сделках с лесом, а также о проводимых контрольно-надзорных мероприятиях вносятся в единую автоматизированную систему учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС).

О принимаемых мерах по борьбе с хищениями леса доложил также министр внутренних дел по РА Владимир Алай. С начала года полицией проверено 18 деревообрабатывающих цехов и более 150 автотранспортных средств, перевозивших древесину.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Также члены координационного совещания заслушали доклад и.о. начальника УФНС по РА Аскарбия Даргушаова о проводимых проверках в отрасли. По результатам выездных и камеральных мероприятий за 2017-2018 годы доначислено в сумме свыше 30 млн. рублей налогов.

Глава республики поручил профильному управлению вести фото- и видеоотчёты на всех легальных вырубках, что позволит усилить контроль за соблюдением законности и объёмами добываемой древесины.

-Незаконные рубки леса и нелегальный оборот древесины необходимо полностью пресечь. Вовлекайте в эту работу Союз лесопромышленников РА, общественные природоохранные организации, заинтересованные ведомства. Наша задача - обеспечить прозрачную и открытую работу отрасли. Это значительный резерв для пополнения бюджета республики, - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи дал поручение премьер-министру РА Александру Наролину и и.о. министра экономического развития и торговли РА Анзауру Куанову изучить опыт других регионов и проработать меры для легализации предприятий лесоперерабатывающей отрасли.