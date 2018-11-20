Кубанские школьники напишут «Казачий диктант»

Что такое кубанка? Когда казаки высадились в Тамани? Кто был первым атаманом Кубани? Кажется, что ответы на все эти вопросы школьники знают назубок из уроков кубановедения. Так ли это на самом деле, проверит специальный казачий диктант, который состоится 21 ноября.

- Казачий диктант пройдет в 73 базовых школах, которые оснащены оборудованием для проведения видеоконференций. Участниками проверки знаний станут воспитанники казачьих классов и школ края, - рассказали в пресс-службе Кубанского казачьего войска.

Региональная просветительская акция пройдет впервые при поддержке минобразования и краевого департамента по делам казачества. Не исключено, что казачий диктант в будущем может стать более масштабным.

- Главные ценности диктанта - преданное служение Родине, любовь к труду, преодоление трудностей на пути профессионального становления, уважение к родителям, стремление создать крепкую семью и жить по казачьему укладу, как и завещали предки. Именно об этом узнают учащиеся казачьих школ и классов, изучая историю и культуру Кубани, - говорят в ККВ.

Задание диктанта будет состоять из 20 вопросов. Правильно ответив на каждый из них, ребята получат по 5 баллов, максимальная оценка - 100 баллов.