В Сочи открыли движение по насыпи рядом с обрушившимся мостом

Ремонт частично обрушившегося моста в сочинском селе Нижняя Шиловка Адлерского района идет полным ходом. Однако восстановить его в короткие сроки вряд ли удастся.

- На данный момент рабочие устроили временную насыпь, - пояснил руководитель сочинского филиала «Краснодаравтодор» Денис Пронкин. - Сейчас приступаем к восстановительным работам на самом мосту.

Движение на самой переправе закрыто, автомобили пустили по временной насыпи. Проезд открыт для легковушек и пассажирского транспорта, большегрузы пока не пропускают.

- Восстановительные работы на мосту будут проводиться несколько месяцев, - добавляет Денис Пронкин.

Правда, точные даты окончания ремонта пока не называют.

Напомним, 14 ноября на четвертом километре автодороги Адлер - Нижняя Шиловка рухнула часть автомобильного моста через местную речку Чахцуцыр. Именно здесь накануне прошел сильный дождь, из-за чего поднялся уровень воды, которая размыла опоры переправы.

В происшествии никто не пострадал. Машины не повреждены.

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