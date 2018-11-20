2018-11-20T13:12:33+03:00
Происшествия

«Она достала»: полиция задержала инициатора нападения на пенсионерку, которая попросила не шуметь

Пожилая женщина находится в больнице с переломами и сотрясением мозга [видео]
Евгения ОСТРАЯ
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Анна Ивановна сейчас находится в больнице с ушибами, переломами и сотрясением мозгаАнна Ивановна сейчас находится в больнице с ушибами, переломами и сотрясением мозгаФото: соцсети
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Инцидент произошел в станице Смоленской, в 30 километрах от Краснодара. Пьяная компания молодых мужчин громко обсуждала последние новости, когда 67-летняя Анна Ивановна вышла из своего дома с требованием прекратить балаган.

- Время уже было очень позднее, - рассказывает "Комсомольской правде" - Кубань" дочь пострадавшей женщины. - Около четырех утра. А они орали у ворот стояли.

После того как пенсионерка сделала замечание, один из мужчин резко набросился на нее с кулаками.

Молодые мужчины напали на пенсионерку в станице Смоленской.

- Я пыталась маму защитить, - говорит дочь Анны Белоцерковской. - Но он снес ее с ног. А потом и на меня начал кидаться. А остальные стояли и смотрели.

На кадрах камер видеонаблюдения запечатлелся момент конфликта. Видно также, что нападавшего пытались остановить.

- Этих...было трое. Насколько я знаю, один из них уже был судим. Они заехали в магазин Белоцерковских, я так предполагаю, что у них конфликт произошел с продавщицей из-за продажи алкоголя, - поясняет "Комсомольской правде" глава Смоленского сельского поселения Сергей Безуглов. - И дом пострадавшей женщины тут же рядом.

Определить нападавшего на женщину труда для полицейских не составило. В станице все знают друг друга.

- Радченко это. Недавно здесь поселился, - говорят соседи Белоцерковских. - Даже охарактеризовать его трудно.

Только восстановил в памяти, что с ним происходило в ту ночь, он с трудом, сказав только: Просто достала!

- Мы нашли его в течение нескольких часов, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Он - 30-летний местный житель. В том, что бил пенсионерку признался. Но причину своей агрессии назвать не смог.

Сейчас за мелкое хулиганство (именно так квалифицировали его действия правоохранители) мужчина задержан на семь суток. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

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