«Я дома»: приезд оперной дивы Анны Нетребко в семье отметили настоящим кубанским застольем
Мировая звезда оперной сцены Анна Нетребко вновь в Краснодаре. Если другие знаменитости отечественные и зарубежные в курортный регион приезжают, чтобы "зашибить" рубль-другой. То Нетребко только здесь чувствует себя дома. О чем и регулярно заявляет в своем Instagram.
"Я дома!" - написала она в очередной свой визит. Своим происхождением Нетребко горда и с удовольствием дублирует все подписи к личным фотографиям еще и на английском языке. Чем несказанно восхищает своих фанатов, не говорящих по-русски.
В Краснодар певица приезжает отдыхать и повидаться с родственниками и друзьями.
"Краснодарское застолье", - демонстрирует всем кубанское гостеприимство и десятки тарелок с отечественными явствами прима европейских оперных концертных залов.
Неизменным остается только ее обращение к супругу:
- Юсиф, только тебя не хватает!
Оставшись неузнанной, в скромном обличье кубанской белошвейки, Анна Нетребко гуляет по улицам кубанской столицы и водит сына в родные сердцу стены краснодарского Музыкального театра.
- По субботам у нас музыкальный спектакль в программе, - отсчитывает певица дни отпуска в соцсетях.
А еще - цирк! Тоже, естесственно, краснодарский.