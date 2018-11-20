«Я дома»: приезд оперной дивы Анны Нетребко в семье отметили настоящим кубанским застольем

Мировая звезда оперной сцены Анна Нетребко вновь в Краснодаре. Если другие знаменитости отечественные и зарубежные в курортный регион приезжают, чтобы "зашибить" рубль-другой. То Нетребко только здесь чувствует себя дома. О чем и регулярно заявляет в своем Instagram.

"Я дома!" - написала она в очередной свой визит. Своим происхождением Нетребко горда и с удовольствием дублирует все подписи к личным фотографиям еще и на английском языке. Чем несказанно восхищает своих фанатов, не говорящих по-русски.

В Краснодар певица приезжает отдыхать и повидаться с родственниками и друзьями.

"Краснодарское застолье", - демонстрирует всем кубанское гостеприимство и десятки тарелок с отечественными явствами прима европейских оперных концертных залов.

Неизменным остается только ее обращение к супругу:

anna_netrebko_yusi_tiago Папа, Наташа, Тиша и Я! Юси! Тебя не хватает! Papa, Natasha, Tiago and me! @yusif_eyvazov_official we miss you

- Юсиф, только тебя не хватает!

Оставшись неузнанной, в скромном обличье кубанской белошвейки, Анна Нетребко гуляет по улицам кубанской столицы и водит сына в родные сердцу стены краснодарского Музыкального театра.

anna_netrebko_yusi_tiago Краснодарское застолье Salut!

- По субботам у нас музыкальный спектакль в программе, - отсчитывает певица дни отпуска в соцсетях.

А еще - цирк! Тоже, естесственно, краснодарский.