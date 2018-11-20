2018-11-20T16:48:35+03:00
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«Я дома»: приезд оперной дивы Анны Нетребко в семье отметили настоящим кубанским застольем

В своем краснодарском отпуске она инкогнито водит сына в театр и цирк
Евгения ОСТРАЯ
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"Наташа, Тиша, Я - дома", - пишет Анна Нетребко под этой фотографией"Наташа, Тиша, Я - дома", - пишет Анна Нетребко под этой фотографиейФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Мировая звезда оперной сцены Анна Нетребко вновь в Краснодаре. Если другие знаменитости отечественные и зарубежные в курортный регион приезжают, чтобы "зашибить" рубль-другой. То Нетребко только здесь чувствует себя дома. О чем и регулярно заявляет в своем Instagram.

"Я дома!" - написала она в очередной свой визит. Своим происхождением Нетребко горда и с удовольствием дублирует все подписи к личным фотографиям еще и на английском языке. Чем несказанно восхищает своих фанатов, не говорящих по-русски.

В Краснодар певица приезжает отдыхать и повидаться с родственниками и друзьями.

"Краснодарское застолье", - демонстрирует всем кубанское гостеприимство и десятки тарелок с отечественными явствами прима европейских оперных концертных залов.

Неизменным остается только ее обращение к супругу:

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Папа, Наташа, Тиша и Я! Юси! Тебя не хватает! Papa, Natasha, Tiago and me! @yusif_eyvazov_official we miss you
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- Юсиф, только тебя не хватает!

Оставшись неузнанной, в скромном обличье кубанской белошвейки, Анна Нетребко гуляет по улицам кубанской столицы и водит сына в родные сердцу стены краснодарского Музыкального театра.

anna_netrebko_yusi_tiagoanna_netrebko_yusi_tiago
Краснодарское застолье Salut!
24355 отметок «Нравится»513 комментариевInstagram

- По субботам у нас музыкальный спектакль в программе, - отсчитывает певица дни отпуска в соцсетях.

А еще - цирк! Тоже, естесственно, краснодарский.

anna_netrebko_yusi_tiagoanna_netrebko_yusi_tiago
Hello from Krasnodar! Saturday afternoon it s time for kids theatre! Привет из Краснодара! По субботам у нас детский музыкальный театр в программе
19950 отметок «Нравится»573 комментариевInstagram
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