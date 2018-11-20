В Минобороны опровергли сообщение об аварийной посадке ведомственного самолета в Краснодаре

Инцидент с четырехместным самолетом "Даймонд" произошел сегодня, 20 ноября, в Международном аэропорту Краснодара. Он летел в Симферополь, но в 11.48 по московскому времени запросил вынужденную посадку.

- Все службы аэропорта были приведены в полную готовность, - прокомментировали "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе воздушной гавани. - Но их помощь не потребовалась. Посадка прошла благополучно.

Известно также, что на борту самолета находились два члена экипажа. Никто из них не пострадал.

Происшествие приписывается ведомственному авиатакси, так еще называют самолет этой модели, Минобороны РФ. Но в пресс-службе опровергли свою причастность к инциденту.

- Никаких аварийных ситуаций с участием самолетов Министерства обороны Российской Федерации в этот день, 20 ноября, не было. Информация о том, что в Краснодаре аварийно сел самолет Минобороны РФ не соответствует действительности, - сообщили в оборонном ведомстве.