Девушка вышла на подиум после того, как победила рак и осталась без ноги

- Я в горы хожу, а тут лестницей пугаете, - улыбается Мария Киреева и не просто идет, а взлетает по крутым ступеням нашей редакции. У девушки вместо правой ноги - протез, но он совсем не мешает Маше ходить по лестницам, заниматься спортом, водить машину и шагать по подиуму на одной из самых престижных модных площадок Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

Победительница - одна

Страшный диагноз - саркома Юинга (злокачественная опухоль костного скелета. - Авт.) Марии Киреевой поставили три года назад. До этого девушка - в прошлом чемпионка по прыжкам на батуте, - несколько месяцев лечила опухшую ногу. Когда мази перестали помогать, пошла на томографию - компьютер и увидел злокачественную опухоль - саркому. Болезнь прогрессировала и уже была ее последняя, четвертая стадия.

- Через год еще бегать будешь! - то ли утешал, то ли давал надежду пациентке врач.

- И я для себя решила - буду жить несмотря ни на что, - говорит Мария, мама двоих детей. - А когда ампутировали ногу, была счастлива - это было такое облегчение - никаких болей.

Маша с студии радио "КП"Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

На следующий день после операции Маша попросила мужа принести ей костыли и ходила на них по коридорам онкоцентра. Пациенты и врачи удивлялись - только операция прошла, а она уже встала с кровати.

Потом, параллельно с курсами химиотерапии, девушка училась ходить уже на костяной ноге - обычном протезе. Падала, разбивала в кровь ладони, но шла. «Пришла» и к хорошим новостям - болезнь перестала «развиваться», началась ремиссия. Мария завела свой блог в интернете, где стала рассказывать о том, как победила онкозаболевание, чтобы и те, кто борется за жизнь, знали - рак не приговор.

- Еще в интернете искала тех, у кого тоже была саркома и кто справился с болезнью. К сожалению, таких не нашла, - вздыхает девушка. - Поэтому передо мной стояла важная задача - рассказать людям с такой же болезнью, что она излечима, что я тому подтверждение. Что люди, у которых нет ноги или руки - не изгои, что с протезом можно жить, путешествовать, купаться в море, водить машину.

Нуждаешься? Докажи!

Маша совершенно не стесняется своего протеза. Она носит короткие юбки, появляется в купальнике на пляже и даже ходит в спортзал в шортах. Там тяжелые штанги, конечно, не тягает, но зато часто становится на беговую дорожку, занимается с гантелями и на тренажерах.

- В нашей стране я одна из первых, кто вот так вышел на улицу, не скрывая протеза. В Европе многие так ходят, а в России пока что люди скрывают протез под брюками, длинными юбками, - объясняет Маша.

С обычного протеза девушка год назад встала на бионический - это «умная» нога, управляемая с помощью сигналов головного мозга. Его Мария получила совершенно бесплатно за счет Фонда соцстраха. Правда, для этого пришлось доказать, что она достойна этой дорогой ноги, цена на которую доходит до 4 млн рублей.

- Я вела блог, снимала на видео свои длительные прогулки по городу, участвовала в забеге - все эти ролики и показала комиссии, которая и решала, достойна ли я бионического протеза, - объясняет Мария Киреева. - Как оказалось, его выдают только тем, кто ведет активный образ жизни.

Мария ни в чем себе не отказывает, а из протеза сделал аксессуарФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Маша заслужила «умную» ногу! И даже сделала ее частью своего образа - нанесла на протез рисунки в стиле биомеханики, которые разработала сама. И если раньше джинсы или брюки подкатывала, чтобы виден был протез, то теперь специально обрезает правую штанину.

- Когда я закатила штанину, поняла, что из протеза надо делать аксессуар, что нога должна приносить мне радость, - улыбается девушка, показывая свой бионический протез. Маша и в «Комсомолку» пришла в обрезанных джинсах. - И когда я встала на красивый протез, я уже ощущала себя по-другому. Я с гордостью шла и несла эту ногу и всю свою историю, свой шрам. Это же была война, и шрам - с поля боя. Я воевала с тяжелой болезнью.

Мечта - показ в родном городе

Маша еще в юности мечтала выйти на подиум. Но желание исполнилось только тогда, когда девушка лишилась ноги и победила страшную болезнь.

Краснодарка Мария Киреева занимается в тренажерном зале.

- Мне в Инстаграм написали организаторы Mercedes-Benz Fashion Week Russiа- это один из самых крутых модных показов в стране, и пригласили на подиум, - рассказывает Мария Киреева. - Попросили поучаствовать в показе инклюзивной коллекции одежды.

На модном показе Маша открывала блок с паралимпийцами. Она шла самая первая - красивая, уверенная в себе, в черных кожаных брюках с неизменной обрезанной правой штаниной в цвет им майке с надписью «I inclusivе» (что в переводе означает «Я инклюзивная») и в белом плаще. А за ней - спортсмены на инвалидных колясках, бионических протезах, человек с экзо-скелетом и даже робот.

Маша вышла на подиум на неделе моды в Москве - красивая, уверенная в себе! Фото: архив Марии Киреевой

- Когда мы все шли по подиуму, нам аплодировали стоя, - Мария рассказывает о том, как сбывалась ее детская мечта. А представляла она коллекцию модного московского дизайнера Александра Сноговского.

Когда Мария вернулась в Краснодар из Москвы, ее не отпускает мысль устроить подобное дефиле в родном городе.

- Хочу вытащить жителей Кубани с ограниченными возможностями из домов. Чтобы люди вышли на подиум и доказали всем, а особенно самим себе, что они могут свернуть горы! Считаю, что мой выход на подиум в Москве был судьбоносным - я теперь знаю, как это сделать. И буду делать это в Краснодаре,- заявляет девушка, которая не привыкла останавливаться ни перед чем.

Мария Киреева на неделе моды в Москве.

СОВЕТ ОТ МАШИ

Как полюбить свое тело

«Мне часто задают вопросы о принятии своего тела. Я отвечаю: «А что с ним не так?». Я всегда любила себя и свое тело, тренировала его, ухаживала, но не делала из этого культа. И от того, что не стало кусочка меня, любовь к нему не пострадала.

Если сейчас снять протез, который уже стал частицею меня, что произойдет? Обнажится асимметрия? Эстетика изменится? Картинка мира перевернется? Появится некое уродство? Это надо прятать? Это не сексуально?

Как посмотреть! Потому что красота - в глазах смотрящего. Думаете, после ампутации у меня стало меньше поклонников и внимание со стороны мужчин? Наоборот, порой меня это даже пугает, каждый второй интересуется, а что там, а что если его снять...

Тело - всего лишь оболочка. Главное душа, сердце и то, что внутри. Любите себя, восхищайтесь каждой клеточкой, и тогда глупые мысли не будут приходить в голову, а люди станут оценивать тебя не по изъяну, а воспринимать как целостную, гармоничную индивидуальность».