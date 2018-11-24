Несколько лет назад местные власти решили выделить для любителей быстрой езды участок размером в 16 гектар. Все по закону, как полагается.

На подаренной территории построили турбодром «Белая стрела». На нем есть все, что нужно гонщикам: просторная трасса с идеально горизонтальным рельефом.

В Краснодаре на месте турбодрома собираются построить многоэтажки

На турбодроме проходят соревнования по дрифту (это такой вид автоспорта, когда в повороты заходишь на предельных скоростях, удерживая при этом угол и траекторию) не только краевые, но и всего ЮФО. За год тут проводят от 30 до 50 состязаний. На конец 2018-го и на весь 2019-ый у кубанских автоспортсменов уже есть грандиозные планы.

В Краснодаре на месте турбодрома собираются построить многоэтажки

Стоит отметить, что когда появился этот автодром, стритрейсеров на улицах Краснодара стало меньше. Любители погонять просто перебрались сюда.

И вдруг скандал - у спортсменов отбирают «Белую стрелу». Якобы территория приглянулась одному из застройщиков, который собрался возвести тут многоэтажки.

Кубанские дрифтеры даже вышли отстаивать территорию. Более 60 неравнодушных за судьбу турбодрома человек дежурят тут, чтобы техника не начала тут работать. Ведь один трактор уже пригнали.

- «Белую стрелу» хотят снести пришедшие с улицы люди. У них нет ни прав на участок, ни документов, которые разрешили бы снос, ничего, - уверен руководитель комплекса «Белая стрела» Роман Любименко. - Наш объект помешал лишь тем, что малоприбыльный. Их не интересует то, что «Белая стрела» - один из лучших комплексов в округе. В нем можно не только гонять на машине, но и заниматься спортом: играть в футбол, волейбол, также там есть детские мотоциклетные кроссы.

«Белую стрелу» открыли в 2009 году.

- Я помню загорелся идей создать что-то полезное, не мог смотреть на то, как на дорогах из-за лихачей гибнут люди, как дети от скуки подсаживаются на иглу. В спорткомплексе вы можете и погонять, и поиграть. Но, к сожалению, некоторых волнуют только деньги, - прокомментировал Роман. - Как только мы узнали о планах застройщика, то немедленно обратились в полицию. Правоохранители отреагировали. Сейчас они проверяют законность сноса. По идее, нельзя рушить комплекс без разрешения властей, - комментирует Роман.

Собрание автомобилистов помогло утихомирить упрямого застройщика, но не надолго. На следующее утро он пригнал ещё один трактор. Но народ продолжает отстаивать комплекс. Они окружили трактора машинами, чтобы те не смогли сдвинуться с места.

Люди огородили трактор, чтобы он не снес турбодром

«Комсомольская правда»- Кубань» дозвонилась до предполагаемого застройщика. Но комментариев к инциденту никто не дал, мол, выходной, звоните в понедельник.

- Та земля, на которой находится турбодром, - это не муниципальная собственность. Город разрешение на строительство не выдавал, - сообщили в мэрии Краснодара.