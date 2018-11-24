«31-й, пошёл»: компания «ЮгСтройИнвест» сдала очередной дом в микрорайоне «Губернском»

В субботу, 24 ноября, во дворе нового дома царили теплая добрососедская атмосфера и приятная суета. Взрослые получали ключи, знакомились с соседями и делали памятные снимки. Дети играли с аниматорами и вместе с родителями исследовали окрестности.

Праздник в микрорайоне

Объект всеобщего внимания - 24-этажный дом-«свечка». Холлы 31 литера отделаны красивой штукатуркой, квартиры подготовлены под скорейшее заселение, оштукатурены стены, выполнена стяжка полов, электрическая разводка по квартире. Из окна дома открывается вид стадион, новую школу и строящийся детский сад с ясельными группами.

Фото: «ЮгСтройИнвест»

«ЮСИ» – застройщик социально-ответственный, в «Губернском» продолжает придерживаться принципа комплексной застройки: создает не только дома, но и инфраструктуру вокруг них.

Фото: «ЮгСтройИнвест»

Парковки, современные игровые и спортивные площадки, роллердром, крытый тренажерный зал, воркаут-площадка, а еще школы, детские сады и аллеи для прогулок.

Фото: «ЮгСтройИнвест»

- Поздравляю новоселов 31 литера с выдачей ключей, - обратился к новоселам Дмитрий Черников, представитель ГК «ЮгСтройИнвест». - По доброй традиции, которая сложилась в ЮСИ, вместе с ключами от квартир люди получают все необходимое для комфортной жизни: благоустроенные дворы, места для отдыха и занятий спортом. Рядом расположены широкие аллеи с арт-объектами, детский сад и школа. Благодаря комплексному подходу к возведению жилых микрорайонов, квартиры от «ЮгСтройИнвест» пользуются большой популярностью у жителей Краснодара».

Фото: «ЮгСтройИнвест»

На сегодняшний день группа компаний «ЮгСтройИнвест» по праву считается лидером в области строительства на юге страны.

Фото: «ЮгСтройИнвест»

За 15 лет активной работы возведено 139 жилых домов и 11 социальных объектов, в эксплуатацию сдано около 3 000 0000 м2 недвижимости, а количество счастливых новоселов превысило 140 000 человек.

Фото: «ЮгСтройИнвест»

Сегодня«ЮгСтройИнвест» продолжает активное развитие «Губернского». Сегодня здесь работает детский сад и самая большая современная школа, а в 2019 году распахнет двери второе дошкольное учреждение с ясельными группами.