На Кубани произошло землетрясение магнитудой 4 балла

В Северском районе в начале четырех часов утра эвакуировали из квартир жильцов многоэтажек.

- Все наши квартиры обошел домком, сказал собраться, взять документы, тепло одеться и покинуть жилье, - рассказывает жительница станицы Северской, представившаяся Евгенией. – Говорит, что прогнозируется землетрясение до 6 баллов. Пока мы собирались, тряхнуло пару раз. Не сильно, конечно, но люстра закачалась. Мы с мужем подняли детей и вышли на улицу.

Сообщается, что эпицентр землетрясения находится в 25 километрах от Краснодара.

В станице Северской эвакуировали жильцов многоэтажекФото: Евгения ОСТРАЯ

- В Северском районе зафиксировано землетрясение магнитудой 4 балла. Просим всех жителей покинуть свои дома, есть опасность разрушений, - сообщил оперативный дежурный МЧС района.

Жители северских многоэтажек греются в машинах. На улицах многолюдно, несмотря на глубокую ночь.В страхе жители, укутавшись одеялами, вышли во дворы.

- В 02:15 25 ноября в дежурную смену Центра управления кризисных ситуаций ГУ МЧС России по Краснодарскому краю поступили заявки об ощущении толчков жителями Северского района. По информации от ФГБУН геофизическая служба РАН Обнинска, произошло сейсмособытие магнитудой 4 балла на глубине 10 км, координаты 45.24 СШ, 38.69 ВД, - сообщили в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. - Сотрудники МЧС России эвакуацию жильцов не проводили.

Председатель ТСЖ Северского района Станислав Орешко о землетрясении на Кубани.

Эпицентр землетрясения пришелся на поселок Львовский Северского района.

- На месте находится оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона, - сообщили в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.