Oxxxymiron, Noize MC и Баста споют в поддержку задержанного в Краснодаре рэпера Хаски

Сразу три рэпера Oxxxymiron, Noize MC и Баста на своих страничках в соцсетях разместили посты с сообщением о концерте, который пройдет с их участием в Москве в понедельник, 26 ноября. Поводом для этого стало задержание рэпера Хаски в Краснодаре 21 ноября. На концерт уже продали все билеты.

Название концерта «Я буду петь свою музыку», по строчке из трека «Ай», который музыкант исполнил вместе с фанатами на капоте машины перед задержанием в Краснодаре.

Oxxxymiron заявил, что тексты Хаски нельзя понимать буквально, можно увидеть пропаганду того, чего там нет. Ведь творчество – это отражение реальности, но никак не сама реальность.

- Это не столько и не только про Хаски, а про всех нас, про будущее России, – заявил на своей страничке в Instagram рэпер.

Баста и Noize MC также присоединились к своему коллеге по цеху. Они считают, что последнее время людям творчества часто вставляют палки в колеса.

Концерт пройдет в московском клубе. Все вырученные средства от мероприятия музыканты направят задержанному рэперу Хаски, который не может сейчас проводить концерты и «зарабатывать на хлеб». Сейчас она находится в СИЗО в Краснодарском крае.

Напомним, выступление рэпера Хаски в Краснодаре запланированное на 21 ноября не состоялось. Концерт из Arena Hall перенесли в клуб Bounce. Но и там концерту не суждено было состояться. В здание никого не пускали, там выключили свет, и фанаты толпились на улице.

25-летний Хаски, он же Дмитрий Кузнецов, вышел к толпе поклонников на улицу, забрался на припаркованный автомобиль Suzuki и стал читать трек «Ай». Через минуту его задержали полицейские

Не состоялось выступление Хаски и в Ростове-на-Дону. Организаторы сообщили, что перед выступлением на площадку пришли двое полицейских и несколько человек в штатском. Они выдали тур-менеджеру предостережение «о недопущении осуществления экстремистской деятельности и нарушений требований законодательства при проведении публичного мероприятия».

Добавим, что на YouTube заблокировал клип Хаски по требованию государственных органов. Предварительно, причиной этого стало наличие в тексте песни упоминаний о гомосексуалистах, террористах и употреблении наркотиков.

Вечером 22 ноября Первомайский суд Краснодара арестовал Кузнецова на 12 суток за мелкое хулиганство и отказ от медицинского освидетельствования. Наказание рэпер отбывает в Усть-Лабинске

В полиции рассказали, что владелица авто написала заявления о том, что рэпер повредил машину. Сейчас он готов полностью возместить ущерб.

- Уголовное дело в отношении Кузнецова не возбуждалось. Пока проводится проверка по заявлению владелицы автомобиля, на крыше которого артист и исполнил свою песню «Ай», - рассказал адвокат рэпера Алексей Аванесян.

По закону решение о возбуждении уголовного должно быть принято в течение 10 дней после задержания.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

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