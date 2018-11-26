Краснодарский суд освободил рэпера Хаски из-под ареста

Рэпер Хаски выйдет на свободу уже сегодня. Первомайский суд Краснодара отменил вынесенное ранее решение о 12 сутках административного ареста за мелкое хулиганство.

- Суд только что удовлетворил заявление защитников репера Хаски (Дмитрия Кузнецова) и прекратил исполнение наказания в виде административного ареста на 12 суток. Постановление подлежит немедленному исполнению. Едем в спецприемник за Дмитрием, - сообщил адвокат музыканта Алексей Аванесян.

Фото: Алексей Аванесян

21 ноября рэпера Хаски задержали за стихийный уличный концерт около клуба, где было сорвано его выступление. В полиции на него составили три протокола за незаконное собрание в общественном месте, за мелкое хулиганство с сопротивлением правоохранителям, а также за отказ от медицинского освидетельствования.

Судья Первомайского суда не увидела сопротивления полиции, а также признаков организации незаконного сбора и арестовала рэпера за мелкое хулиганство на 12 суток. Позже мировой суд дал еще трое суток за отказ от медосвидетельствования, но наказния не суммируются.

- Суд должен был обосновать, почему при отсутствии отягчающих обстоятельств популярному артисту с таким плотным графиком гастролей необходимо было назначить столь жесткое наказание в виде именно 12 суток ареста. Фактически суд наказал не Хаски, а несколько тысяч фанатов, заблаговременно купивших билеты на концерты и большую команду артиста, - сообщил адвокат Алексей Аванесян.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/679141" frameborder="0"></iframe> Собачья жизнь рэпера Хаски.Рэпер Хаски - кто это и почему о нём все говорят?

Задержание Хаски вызвало широкий резонанс. На защиту артиста встали рэперы Oxxxymiron, Noize MC и Баста, которые анонсировали благотворительный концерт в Москве. Все билеты на него были проданы за считаные часы. Собранные шесть миллионов рублей передадут Хаски.

Тем временем, в полиции продолжается проверка по заявлению владелицы авто, на котором выступал Хаски. По ее итогам возможно возбуждение уголовного дела об умышленном повреждении имущества. Сам рэпер заявил в суде, что готов полностью возместить причиненный ущерб.

- Уголовное дело не возбуждено, идет проверка, - уточнил адвокат Алексей Аванесян.

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