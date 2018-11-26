В Темрюке учительница судится со школой из-за исправленных четверок и пятерок

С появлением электронного журнала учителя и родители вздохнули с облегчением. У педагогов работы поубавилось, а мамы и папы стали спокойны - успеваемость чада всегда на виду. К тому же все данные защищены - они же под паролем. Соскоблить двойку острой бритвой или удалить отметку невозможно - уверяли разработчики. Но, видимо, поспешили с заявлениями.

На деле оказалось все по-другому. В одной из темрюкских школ исправленные оценки даже стали поводом для судебных разбирательств.

Не сошлись характерами

А началось все еще год назад. Учительница русского языка и литературы Ольга Гридасова устроилась в школу №14.

- Я долгое время не работала по специальности, почти восемь лет перерыв был, потому решила, что надо потихоньку возвращаться в профессию. А в 2017-м у меня как раз детки-двойняшки должны были идти в первый класс, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Ольга Гридасова. - Вот и выбрала я эту школу.

В прошлом году школу №14 постоянно проверяли работники управления образования.Фото: Евгения ХИЛЬКО

С 1 сентября учитель официально устроилась - ей дали вести занятия в восьмом и девятом классах, а также руководство 5 «А». Но спустя пару недель у русоведа появилось недопонимание с некоторыми коллегами.

- С первых дней работы у меня были отличные отношения со всем коллективом, - продолжает педагог. - Но в октябре узнала, что учитель физкультуры, он, кстати, сын директора, бросает учеников на уроке и идет пить кофе с учительницей начальных классов, у которой как раз учились мои детки. Я пыталась призвать к совести коллег, обратить внимание директора - бесполезно, мои замечания игнорировали, мол, не твое дело.

Ольга Гридасова даже написала заявление на увольнение - так сложно было ей работать в коллективе. Но потом отозвала его - стало жалко ребятню. Ученики могли остаться до конца учебного года без уроков русского и литературы. Нагрузка у других учителей была огромная - еще два класса просто не потянули бы.

- А когда в декабре стала выставлять оценки, вообще возникли проблемы, - вспоминает учительница русского языка и литературы. - В первой четверти, когда только пришла на работу, всем ребятам поставила отметки чуть выше - давала детям привыкнуть ко мне. Во второй - уже была объективна, ставила ту оценку, которую ученик заслужил. Видимо, некоторые учащиеся расстроились из-за того, что увидели отметку ниже, чем ожидали. Недовольны были и их родители, я так полагаю. Писали на меня жалобы, управление образования проверки проводило, но ничего плохого в моей работе не нашли.

Похвальный лист не положен

Весной, когда пришло время выставлять годовые отметки, составлять список тех, кто заслужил похвальный лист за отличную учебу, «взбунтовались» ученики.

По словам педагога, 8 февраля неизвестный через ее логин исправил пять текущих и одну итоговую оценки за вторую четверть Диане Коба.

- Результаты я озвучила ребятам в пятом классе. Сразу после объявления ко мне подошла ученица Диана и заявила, что у нее должен быть похвальный лист, а не грамота, мол, у нее же все пятерки. Я очень удивилась, потому что помню, как ставила во второй четверти этой девочке четверку. Да, по итогам года - она отличница, но у нее не все пятерки, потому похвальный лист дать я ей не могла, - продолжает педагог. - Решила проверить распечатку электронного журнала. А там - оценка исправлена. Потом взяла данные по восьмому классу - и там отметку улучшили. А сыну той самой учительницы начальных классов, которая пьет кофе с учителем физкультуры, оценку с тройки повысили до четверки.

В дневнике ученицы пятого "а" оценка во второй четверти была исправлена.

Учитель попыталась разобраться, в чем дело. Найти человека, исправившего оценки, не удалось. Тогда Ольга Гридасова решила самостоятельно восстановить отметки детей, на их основании выставить итоговые, а после последнего звонка - забрать трудовую книжку.

«На мою страницу заходят другие учителя!»

Увидев изменения, родители двух школьников обратились в управление образования с просьбой провести служебную проверку.

- Факты исправления отметок в мае 2018 года у двух учеников за вторую четверть нашли свое подтверждение. Доказательством изменений являются оценки по русскому языку, выставленные в дневниках учащихся, а также в распечатанных экземплярах электронных журналов, - сообщает начальник управления образованием администрации Темрюкского района Елена Руденко. - Действия Ольги Гридасовой считаются грубым нарушением.

Согласно положению школы, учителю и классному руководителю запрещается редактировать текущие оценки учащихся и успеваемость спустя 30 дней после их выставления.

- Ольга Николаевна утверждала, что на ее предметную страницу в электронном журнале «выходит» кто-то из работников школы и исправляет отметки. Но этот факт не подтверждается, - добавляют в темрюкском управлении образованием. - Если у учителя были подозрения на то, что ее логин и пароль известен другим лицам, необходимо их было сменить. Однако педагог к администратору не обращалась.

После проверки комиссия вновь восстановила оценки школьникам, согласно бумажному варианту журнала - девочка получила пятерку, мальчик - четверку. А русоведу сделали выговор.

Спор разрешили благодаря одной букве

Конфликт в школе закончился встречей в суде. Педагог решила отстоять свое честное имя и подала иск на руководство из-за фальсификации оценок. По такому поводу в стенах судебной власти собираются редко. Это не остановило учителя по русскому языку - она хотела доказать, что незаслуженно понесла наказание.

Учитель хочет доказать, что к исправлению оценок свою руку она не приложила

- Изначально-то исправлены оценки были не мной! - настаивает Ольга Николаевна. - Так в чем же мой проступок? За что мне выговор? Из-за этой грязи я теперь не могу устроиться на работу.

Судья внимательно выслушала обе стороны, но так и не установила, что именно Ольга Гридасова исправляла оценки в электронной системе. Более того, выяснить, кто корректировал отметки, так и не удалось.

Зато служитель Фемиды обратила внимание на то, что документы оформлены неверно.

Приказ признали недействительным.

- Руководство школы предоставило акт об отказе работника ознакомиться с приказом №114, - сказано в решении суда. - Но Ольга Гридасова привлечена к дисциплинарной ответственности приказом №114-К.

Именно этот недочет - отсутствующий литер «К» - заставил суд встать на сторону учительницы. Фемида отменила выговор в отношении Гридасовой и присудила учителю денежную компенсацию морального вреда - 10 тысяч рублей. Хотя изначально педагог просила 40 тысяч.

Суд встал на сторону учительницы, когда нашел недочет в оформлении документа.

Галина Баранова директором школы уже не работает - в августе 2018 года она уволилась по состоянию здоровья. Прокомментировать судебный спор бывший руководитель учреждения отказалась.

- Тот самый приказ уже аннулирован. Денежную компенсацию, согласно решению суда, мы выплатили в полном объеме, - сказала «КП» - Кубань» нынешний директор школы Светлана Овчарова. - О том, что у Ольги Николаевны сейчас проблемы с трудоустройством, не знала. Сам педагог зарекомендовала себя как ответственный учитель, нареканий к занятиям у нас не было. К сожалению, сейчас у нас укомплектован весь штат сотрудников, свободных вакансий нет.

Сейчас директором школы работает Светлана Овчарова. Фото: temruk-hram.ru

В самой школе считают, что Ольгу Николаевну не принимают на работу в другие образовательные учреждения из-за скандальности.

- Это уже не первое место работы, откуда она так «громко уходит», - думают ее бывшие коллеги. - Город у нас маленький, имя ее часто звучит, видимо, не в хорошем ключе, вот и колеблются в других школах.

Сама же Ольга Гридасова занимается не только поиском работы, но и готовит новый иск. Учитель хочет доказать, что к исправлению оценок свою руку она не приложила.

- К сожалению, в решении была не та мотивировка, суд встал на мою сторону только из-за того, что неправильно оформлены документы. Но мне важно снять с себя все подозрения - я не исправляла оценки, - продолжает Ольга Гридасова. - Потому буду идти до конца, чтобы добиться справедливости.