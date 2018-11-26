На Кубани старшину присяжных оштрафовали за любовь к подсудимому

Громкое уголовное дело об убийстве камчатского бизнесмена Владимира Атрощенко и его беременной жены слушалось в Краснодарском краевом суде больше года. На скамье подсудимых - кадровые сотрудники спецназа полиции, среди которых - экс-боец СОБРа Максим Фогель. Вечером 15 февраля 2012 года он, в камуфляже с маской на лице, вместе со своими коллегами по цеху задержал мужчину и женщину в Краснодаре, когда те приехали на переговоры по бизнесу из Сочи.

Затем пару посадили в заранее подготовленный микроавтобус, привезли в гараж и задушили. Потом тела жертв сожгли в лесополосе за городом. Убили пару за 100 миллионный долг. В свое время Владимир инвестировал эти деньги в большой проект в Анапе на оплату выкупа сельхозугодий. Вот только эту сумму возвращать ему не собирались, потому компаньон решил убить предпринимателя и его жену.

Решать судьбу палачей должны были присяжные заседатели – так просили сами обвиняемые, уповая, по-видимому, на то, что простые, несведущие в юриспруденции люди поверят в их версию. Якобы супругов Атрощенко они не похищали, а помогали задержать правоохранителям, погибли же они, задохнувшись выхлопными газами в гараже. А уже потом помощники «органов» испугались и решили спрятать тела. Главой коллегии назначили краснодарку Елену Прокопенко (фамилия изменена - Авт.). 39-летняя блондинка небольшого роста с красивыми глазами.

Когда же начались слушания, воздух в зале суда наэлектризовался. Между Прокопенко и Фогелем пробежала искра. Говорят, раньше они не были знакомы и женщина увидела мужчину только в зале суда. Красивый, высокий, накаченный подсудимый больше походил на модель с обложки. Такого сложно не заметить.

- С самого начала было видно, что между Максимом и Еленой что-то есть, - рассказывает одна из присяжных заседателей Галина Глущенко (фамилия изменена – Авт.). - Они переглядывались во время судебных процессов, улыбались друг другу, общались жестами. Она вся прямо светилась.

Красивый, высокий, накаченный подсудимый больше походил на модель с обложки - такого сложно не заметить.Фото: Александр ГЛУЗ

По версии следствия, Фогель бизнесмена и его жену не убивал, зато помогал другим бандитам их похитить.

Первые полгода, когда шли заседания, Елена Прокопенко не сводила глаз с подсудимого. И в кулуарах суда вдруг заявила – бывший СОБРовец не виновен. Почему она сделала такие выводы, не объясняла. А потом заявила самоотвод. Якобы по семейным обстоятельствам. Но следить за ходом судебного разбирательства не прекратила и даже ходила в суд на все рассмотрения дела.

- Она сядет в зале, заседания ведь в открытом режиме проходили, и слушает, поглядывая в сторону одного из обвиняемых, - рассказывает Галина Глузенко.

Потом все заметили, что бывшая присяжная передала записку через адвоката подсудимому. После этого за женщиной и начали следить силовики.

ПОДСТАВНОЙ ДРУГ

Вывести на чистую воду очарованную подсудимым женщину решил один из сотрудников угрозыска краснодарской полиции. После одного из заседаний он сам подошел к женщине и сказал, что Фогель – его друг.

- Василий, - представился подставной товарищ и рассказал придуманную историю. Якобы с подсудимым он работал вместе, у него есть юридическое образование и сейчас он помогает ему не загреметь в тюрьму. Елена рассказам поверила и быстро разоткровенничалась с новым знакомым. Тот в свою очередь на все встречи с ней ходил с диктофоном и скрытой видеокамерой.

- Чтобы Максима не упекли за решетку, нужно, чтобы шесть человек проголосовали за его невиновность, - как-то обмолвилась при «друге» женщина. Причем тех, кто может это сказать, Елена уже приметила. И даже начала их уговаривать признать экс-полицейского невиновным.

- Каждому из тех подсудимых, которых она приметила, женщина хотела передать по 100 тысяч рублей, - сообщают в прокуратуре Краснодарского края.

Бывшему бойцу СОБРа светило семь с половиной лет, но Елена считала, что мужчина может выйти досрочно.

- В СИЗО он уже сидит два с половиной года. Если будет снисхождение, то его могут и досрочно освободить. Жаль его по-человечески, симпатия у меня к нему, - признавалась подставному «другу» женщина. – Я верю в то, что он не был ни на месте преступления, ни убивал, ни душил. Он просто помог задержать и в машину засунуть. Ездил еще на полигон репетировать, как задерживать. А сдали его подельники.

Пока Елена «боролась» за подсудимого, дома ее ждали супруг и ребенок.

- Если ли бы Макс был на свободе, у меня был бы роман с ним, - призналась даже как-то Елена оперативнику, который втерся к ней в доверие.

Она даже не подозревала, что все ее откровения пишет спрятанный в кармане его брюк маленький диктофон. Потом Василий передал влюбленной женщине мобильник.

- Это для связи с Максом, - вручил мужчина трубку экс-присяжной.

Когда она положила телефон в карман пальто, ее и задержали.

- В отношении жительницы Краснодара возбуждено уголовное дело по статье 294 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению правосудия»), - сообщают в СУ СК по Краснодарскому краю. – Вину женщина признала в полном объеме.

Помещать в СИЗО Елену не стали. Приговора она ждала под подпиской о невыезде.

- Женщина, у которой есть несовершеннолетний ребенок, раскаялась в содеянном. Поэтому суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, - объясняют в прокуратуре Краснодарского края.

Правда, приговор в законную силу еще не вступил.

"КП" поговорила с присяжной Еленой Прокопенко 00:00 00:00

А сама Елена вдруг заявила, что все было абсолютно не так.

- Все это – чушь, - нервно ответила корреспонденту «КП» женщина. – Якобы я деньги хотела передавать присяжным, все это ложь. Меня подставили. Никакой любви к подсудимому нет. Мой адвокат сказал, что будет добиваться правды.

Максима Фогеля суд все-таки признал виновным в похищении людей и отправил его за решетку на шесть лет. Свое наказание он отбывает в колонии строгого режима.