Глава Адыгеи посетил многодетную семью в Майкопском районе

В преддверии Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября, глава Адыгеи Мурат Кумпиловпобывал в гостях у многодетной семьи Радионовых в п. Табачный Майкопского района.

Супруги Андрей и Светлана Радионовы воспитывают семерых детей - все они растут помощниками родителям и примером для сверстников. Старший сын Владимир учится в шестом классе, занимается настольным теннисом, вместе с отцом участвует в строительстве дома. Дочери Полина, Мария и Александра также ходят в школу, помогают маме по хозяйству. Оценки у всех – только «хорошо» и «отлично». Пятилетняя Надежда и двухлетний Тимофей посещают детский сад. Младшей дочери - Анастасии – недавно исполнился один год.

Мурат Кумпилов тепло побеседовал с членами многодетной семьи Радионовых за чайным столом. Интересовался успехами детей в учёбе и спорте, планами и нуждами семьи.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Супруги Радионовы рассказали, что основой воспитания в их семье служит личный пример и доброта. Сейчас главной задачей Андрей и Светлана считают завершение строительства дома. В этом им помог материнский капитал, за счёт которого и удалось возвести собственное жильё. Пользуется семья и социальными льготами.

Глава республики подчеркнул, что перед каждым руководителем муниципального уровня поставлена задача уделять самое пристальное внимание поддержке многодетных семей.

- Вопрос улучшения демографии является стратегическим для страны и, конечно, для нашей республики. Ваша семья - пример для подражания, мы хотим, чтобы таких семей становилось больше. Огромное значение имеет и атмосфера в доме, которую во многом создаёт мать. Она воспитывает с младенчества и вкладывает в детей нравственные ценности. Посетив вас, я увидел именно такие добрые и светлые отношения внутри семьи, - сказал Мурат Кумпилов.

Отметим, в Адыгее реализуется комплекс программ, направленных на поддержку семьи и детства. Так, многодетным семьям бесплатно предоставляются земельные участки – с 2011 года их получили 3275 семей. Кроме того, в республике осуществляются единовременные выплаты в размере 50 тысяч рублей на третьего ребенка или последующих детей (региональный маткапитал) – ежегодно их получателями являются около 1 тысячи человек, всего с 2012 года выплату получили 5577 детей. Предусмотрен ряд других льгот в сфере ЖКХ, транспорта и здравоохранения.

В настоящее время в республике проживает 6784 многодетных семьи - на 918 семей больше, чем в 2017 году.